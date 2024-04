PESARO - Cinque anni di legislatura, 113 consigli comunali, 477 delibere votate e 163 mozioni e ordini del giorno approvati. Sono questi i numeri delle attività dell’amministrazione presentati alla Pescheria dal presidente Marco Perugini, dal vicepresidente Andrea Marchionni e dai consiglieri dell’ufficio di presidenza e gli altri componenti dell’emiciclo. Non solo l’emiciclo perché sono state convocate 600 commissioni consiliari per discutere di urbanistica, ambiente, cultura e tanto altro.

APPROFONDIMENTI LA VIABILITÀ Pesaro, l'estate da Capitale sarà sostenibile: ecco l'elenco delle navette (gratuite) e dei parcheggi per il mare

Il lavoro

Il presidente del Consiglio comunale ha poi elencato le attività, iniziative e progetti. Dal 2021 al 2024 si sono svolte le 3 edizioni di “Ti presento il Comune” che ha accolto studenti e studentesse delle scuole primarie e secondarie (in totale 2.343 alunne e alunni) per simulare una seduta di Consiglio comunale. L’obiettivo è far conoscere come funziona l’istituzione più vicina ai cittadini. Ricade sempre nell’ambito della formazione “Conoscere per Amministrare” il ciclo di incontri per Consiglieri comunali e di quartiere, aspiranti consiglieri e per tutti gli interessati a vivere una cittadinanza attiva che, nel 2022 ha coinvolto 97 partecipanti. A segnare l’ultimo quinquennio è stata anche una novità “partecipativa” sostenuta dal Consiglio comunale: la nascita dell’organismo “Forum Giovani”, strumento di partecipazione attiva alla vita cittadina, rivolto a giovani tra i 16 e i 29 anni per favorire il confronto tra questi e le istituzioni. Target simile anche per il Servizio Civile Universale che la Presidenza del Consiglio comunale ha attivato nel 2022 e 2023, per proseguire il percorso di apertura e vicinanza delle istituzioni ai giovani e che si è rivolto a ragazze e ragazzi tra i 18 e i 29 anni. Inedita anche la possibilità di discutere la tesi nella sala del Consiglio che il Comune ha permesso tramite l’iniziativa “Laureati in Comune” nell’anno della pandemia (2020) per permettere a studentesse e studenti pesaresi di laurearsi. Per garantire la diffusione dell’attività istituzionale e accogliere istanze e suggerimenti dai cittadini è stato promosso “Caffè col Presidente”, un ciclo di appuntamenti che ha impegnato il Presidente del Consiglio nei 12 Quartieri e nel Municipio di Monteciccardo, nel 2023.

Le iniziative

Tra le iniziative solidali rientrano poi i “Pacchi scaldacuore” del 2020 e 2021, iniziativa lanciata in occasione del Natale all’interno del Comune e accolta da amministratori e personale dipendente, e “Alluvione Pesaro 2023” la campagna di solidarietà che ha portato volontari in aiuto alle famiglie pesaresi coordinati dalla Protezione civile. Sono stati oltre 200 i partecipanti. Svolto nel 2022 il progetto dedicato al racconto della tragedia delle foibe e dell’esodo degli istriani, fiumani e dalmati che ha permesso la redazione e presentazione del libro “Dall’Istria a Pesaro” di Pierluigi Cuccitto, con il sostegno della Società Pesarese di Studi Storici. Passato e memoria al centro anche de “In cerca di una Storia” che nel 2022, ha permesso di ripercorrere le tappe della Liberazione della città tramite 4 percorsi evidenziati nella mappa ideata e promossa da Anpi Pesaro. Sull’accessibilità la redazione del Peba, il Piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche approvato il mese scorso.