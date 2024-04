Pesaro, l'estate da Capitale sarà sostenibile: ecco l'elenco delle navette (gratuite) e dei parcheggi per il mare

PESARO - L’”Estate da Capitale” di Pesaro2024, passa anche per una fruizione sostenibile, in sicurezza e relax, della zona mare della città, garantita anche dalle navette gratuite che dai parcheggi conducono alle spiagge e ai luoghi di interesse della Capitale italiana della cultura.

Le navette

Confermate dal Comune (come da delibera di giunta, presentata dall’assessorato all’Operatività, approvata stamattina), in collaborazione con Adriabus, le linee - “Viale Trieste”, “Sottomonte”, “Notturna”, “Baia Flaminia”. Le navette saranno collegate agli spazi di sosta dislocati nella città, tra cui il parcheggio gratuito di Villa Marina che contiene può accogliere 170 auto e 63 motorini; a due passi dal mare.

I parcheggi

Confermati anche quelli a Sottomonte ("ex CPA" ed Imprevisto, vicino all'omonima Cooperativa), dal 18 maggio al 15 settembre e dell’area di sosta esterna dell’istituto alberghiero Santa Marta dall’8 giugno all’1 settembre, grazie alla disponibilità della Provincia di Pesaro e Urbino e della scuola.

Le tre aree saranno aperte e regolamentate dalle ore 8 alle ore 20. Saranno a pagamento: a maggio sabato 18 e domenica 19 e sabato 25 e domenica 26; a giugno l’1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30; a luglio e agosto tutti i giorni; a settembre domenica 1, sabato 7, domenica 8, sabato 14 e domenica 15. Le tariffe, invariate rispetto lo scorso anno sono: per la 1^ ora 1€; per la 2^ e la 3^ ora 0,75€; per le successive 0,5€ (sosta minima 30 minuti 0,50€). Per soddisfare la richiesta di parcheggi, oltre alle aree di sosta “Santa Marta”, “Ex CPA” e “Imprevisto”, sarà permessa la sosta nel lato monte di strada delle Marche nel tratto compreso tra l’ex distributore e il limite del centro abitato di Pesaro; nel tratto la velocità massima di percorrenza sarà di 30 km/h per limitare situazioni di pericolo.

Baia Flaminia

Il parcheggio di Campo di Marte e viale Varsavia, in Baia Flaminia, sarà a pagamento dalle ore 9 alle ore 21, il sabato e la domenica, da giugno a settembre. Nel dettaglio: a giugno nei giorni 15, 16, 22, 23, 29, 30; a luglio il 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28; ad agosto il 3, 4, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 31; l’1 settembre. Le tariffe, invariate rispetto al 2023, sono: per la 1^ ora 1,05€; per le successive 1,25€ (sosta minima 30 minuti 0,30€).