SAN GIOVANNI IN MARIGNANO - Poco prima delle 13, incidente stradale con feriti, in via al Mare, a San Giovanni in Marignano. Lo scoterista ferito è stato trasportato all'ospedale Ceccarini di Riccione per accertamenti.

Traffico deviato

Il traffico è stato deviato sulla strada parallela per rientrare subito dopo l'incidente. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza del 118 e una pattuglia della Polizia Municipale di San Giovanni in Marignano.