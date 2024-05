Sonia Bruganelli dopo l'intervento estetico: «Mi sembra di essere stata sempre così, senza neo»

Sonia Bruganelli, opinionista dell'Isola dei Famosi, ha condiviso con i suoi follower di Instagram l'iter del percorso riguardo l'intervento estetico che ha cambiato il suo viso: la rimozione del neo sulla sua bocca che da sempre ha contraddistinto la sua immagine.

A distanza di qualche mese dall'intervento estetico, l'opinionista ha parlato dell'operazione alla quale si è dovuta sottoporre per la rimozione del fibroma pendulo.

Le parole di Sonia Bruganelli

«Dovrò consultare uno psicologo perché a me sembra di essere stata sempre così, senza neo - ha spiegato Sonia Bruganelli a Tv Sorrisi e Canzoni -.

Molti mi dicono che è strano ma io non ho attraversato fasi destabilizzanti prima di abituarmi».

L'opinionista del reality condotto da Vladimir Luxuria ha poi espresso la sua opinione in merito alla sua presunta partecipazione all'Isola dei Famosi. «No, non ci riuscirei e non potrei mai fare la vita dei naufraghi - ha commentato Sonia Bruganelli -. Non solo per la fame ma non avrei proprio la testa. Non sono una persona da vacanze avventurose ma da relax e comodità. Se posso evitare i sacrifici li evito. Gli unici sacrifici che ho fatto nella mia vita sono stati per i miei figli: non dormire, mangiare e lavarsi a orari strani quando erano piccoli».