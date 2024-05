Belen Rodriguez e gli abbracci del nuovo fidanzato Angelo Edoardo Galvano a mamma Veronica: «Lui ha conquistato tutta la famiglia»

«Se mia mamma inizia piano piano a guardare male la persona con la quale sto, che sia un’amica, un fidanzato, un collaboratore di lavoro… La faccio fuori. Anche entro poco». Bene, non è il caso di Angelo Edoardo Galvano. Che la mamma di Belen Rodriguez se l'abbraccia tutta. Gli scatti di Chi, ancora una volta, mostrano al fianco della showgirl argentina un nuovo uomo. Un uomo che ha conquistato tutti, Cecilia compresa. E pure Jeremias. A quanto pare non è stato così per Elio Lorenzoni, "che ha mangiato il panettone ma non la colomba pasquale", come scrive ironicamente il settimanale diretto da Alfonso Signorni.

L'uomo che ha ridato il sorriso e un po' di serenità a Belen è un esperto di tecnologie sostenibili, ingegnere impegnato nel settore energetico.

Edoardo ha 34 anni ed è di origini siciliane. "E, così come Veronica sembra averlo accolto a braccia aperte, anche la mamma di Angelo, che vive in Sicilia, è felice per il figlio. Un uomo a quanto pare molto riservato, che ha riacceso il cuore di Belen, decisa a costruire un nuovo percorso, nel lavoro e nella vita", scrive ancora il settimanale in edicola con tanto di foto dettagliate di Edoardo che la sera dopo aver assistito insieme a tutta la famiglia Rodriguez la prima puntata di Celebrity Hunted a casa di Cecilia e Ignazio, va a cena a casa (si è presentato a casa di Belen con la borsa della spesa) della sorella più grande cercando sempre di tenere un profilo basso...

Edoardo non fa parte del mondo dello spettacolo come gli ultimi uomini di Belen. Ma forse, lo diciamo sempre è vero, questa sarà la volta buona? Belen ci crede. Ci crede sempre. Perché lei l'amore della sua vita non l'ha mai smesso di cercarlo...