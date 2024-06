MACERATA - Maxi rissa a colpi di bottiglie rotte in via Pallotta a Macerata , nei pressi di piazza Pizzarello. Coinvolta una decina di persone, tutte di nazionalità straniera. Una vetrata in frantumi Nella violenza del momento è andata in frantumi anche la vetrata di della porta di un vicino condomino. Diverse le persone portate al pronto soccorso di Macerata. Sul posto polizia, carabinieri e 118