Gianni Sperti nuovo tronista di Uomini e donne? La sua risposta spiazza tutti

Gianni Sperti, nel ruolo di opinionista continua ad essere un importante protagonista del programma di Uomini e donne. Dopo il matrimonio con Paola Barale, concluso nel 2002, l'opinionista ha sempre mantenuto molto riserbo sulla sua vita privata e lavorativa. Dopo le indiscrezioni su Tina Cipollari che potrebbe prendere parte nel parterre femminile del trono Over di Uomini e donne, il ballerino ha parlato della possibilità di diventare tronista. E la sua risposta ha stupito un po' tutti.

Le parole di Gianni Sperti

L'opinionista di Uomini e donne è stato abbastanza schietto nella risposta. «Non succederà mai, spero, perché non so gestire bene i miei sentimenti, ma di sicuro preferirei essere tronista - ha raccontato Gianni Sperti a NuovoTv -.

Non riuscirei a sopportare di vedere la persona che mi piace in atteggiamenti intimi con qualcun altro. Nel parterre over sarei molto selettivo, ascolterei con attenzione la persona con cui mi rapporto perché in questo momento cerco un'intesa mentale. Sarei una spugna e non potrei che migliorare. Un'intesa solamente fisica mi annoierebbe».

L'opinionista di Uomini e donne ha poi espresso la sua opinione sull'ultima stagione del dating show condotto da Maria De Filippi. «Il momento più bello è stata la scelta di Alessandro con la signora Maria Teresa - ha aggiunto -. Mi sono emozionato e mi ha confermato che l'amore è per tutti e non ha età. Potrei fare un elenco delle cose che non mi sono piaciute ma due episodi mi hanno sconcertato: la scoperta della falsità di Mario Cusitore e le offese pesanti che Aurora ha rivolto a Cristina».