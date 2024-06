Paola Caruso dimagrita tantissimo: «Il dolore ti cambia». Le foto preoccupano gli amici

Paola Caruso non riesce a dosare le sue sofferenze. L'ex Bona Sorte di Avanti un altro è dimagrita tantissimo e sono bastate alcune fotografie scattate da suo figlio Michele e pubblicate su Instagram per allarmare i fan. Un fisico asciutto, diverso dal suo corpo di sempre. Molti follower infatti, si sono preoccupati per la salute di Paola Caruso e si sono domandati quale fosse il problema. E così la showgirl ha pensato bene di scrivere un messaggio per coloro che si sono allarmati.

Le parole di Paola Caruso

Per Paola Caruso non è stato un periodo semplice. «Grazie a tutti i messaggi carini delle persone dolci e gentili che mi seguono - ha scritto Paola Caruso nelle sue Instagram stories -.

Il dolore

Sono dimagrita sì è vero, sia per scelta sia perché il dolore ti cambia. Questa è la cruda verità. Ti logora l'anima e il corpo è lo specchio dell'anima. Ora sembra che il cielo mi stia donando un po' di felicità, gioia e amore». Numeorsi sono stati i commenti dei follower al post Instagram che Paola Caruso ha pubblicato sul suo profilo Instagram. «Mangia, non va bene così soprattutto per il tuo Michele», «spero che tu riesca a superare presto il tuo dolore», «sei troppo magra, cerca di mettere solo qualche chilo», scrivono i fan.

Il dolore di Paola Caruso è strettamente legato alla salute del suo piccolo Michele, 5 anni. Per chi non lo sapesse, il bambino ha subito una grave operazione a causa del nervo sciatico danneggiato da un'iniezione fatta con un farmaco non adatto ai bambini mentre si trovava con la madre in vacanza in Egitto. Da allora il piccolo Michele non riesce a camminare bene e «dovrà portare il tutore a vita».