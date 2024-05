Primo maggio, la scaletta del concerto: da Achille Lauro a Vale Lp, l'ordine di uscita dei cantanti e gli orari dell'evento

È il Primo maggio e come ogni anno Roma si anima con il concertone per la Festa dei Lavoratori. Quest'anno, per i lavori del Giubileo, cambia però la location. L'evento è infatti al Circo Massimo. Il programma è stabilito.

Primo maggio, la scaletta del concertone

Sul palco del Circo Massimo saliranno, in ordine alfabetico, a partire dalle 15.15 e fino alla mezzanotte inoltrata: Achille Lauro, Alda, Anna Castiglia, Ariete, BigMama, Bloom, Caffellatte & Giuze, Chiamamifaro, Coez & Frah Quintale, Colapesce Dimartino, Cor Veleno, Cosmo, Dargen D'Amico, Ditonellapiaga, Ermal Meta, ex-Otago, Geolier, La Municipal, La Rappresentante di Lista, Leo Gassmann, Lina Simons, Mahmood, Malika Ayane, Maria Antonietta e Colombre, Mazzariello, Mille, Morgan, Motta, Negramaro, Noemi, Olly, Piero Pelù, Piotta, Rosa Linn, Rose Villain, Santi Francesi, Stefano Massini e Paolo Jannacci, Tananai, Teseghella, Tripolare, Tropico, Ultimo, Uzi Lvke, Vale Lp.

Il Concertone al Circo Massimo diventerà anche un docufilm, «per raccontare cosa c'è dietro una manifestazione del genere.

Un racconto interessante, in un luogo di grande rilevanza archeologica. Magari lo portiamo in tutti i festival del mondo», sorride Massimo Bonelli, direttore artistico dell'evento.

Orario e dove vederlo

Nell'opening, dalle 13.15, con la presentaazione di BigMama: Albe, Cioffi, Diego Lazzari e Nashley, Etta, Gaudiano, Irbis. Poi si entrerà nel vivo dell'evento: a partire dalle ore 15.15 in diretta su Rai 3 e fino alle ore 00.15, oltre che in diretta su Rai Radio 2, su RaiPlay e Rai Italia.

Il traffico deviato

Deviazioni bus e chiusure in centro, per il tradizionale concerto del Primo maggio e la gara podistica «Primo maggio di corsa». Nell'area del Circo Massimo, tra le 15 e le 24, si svolgerà il tradizionale concerto del Primo maggio: già dalle 20 di martedì sono state parzialmemte chiuse al traffico via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa, via Ara Massima di Ercole e via della Greca. Dalle 6 di domattina saranno invece chiuse anche via delle Terme Deciane, lungotevere Aventino (nel tratto e verso tra piazza dell'Emporio e via Santa Maria in Cosmedin), via Santa Maria in Cosmedin, tra lungotevere Aventino e via della Greca, via di San Gregorio, via Terme di Caracalla (corsia centrale) e viale Aventino. Deviate le linee di bus.

Oggi, dalle 9 alle 10,30, è inoltre in programma la gara podistica «Primo maggio di corsa» con partenza e arrivo in viale Terme di Caracalla. Il percorso toccherà viale Baccelli, via Antoniniana, via di Porta Ardeatina, largo Chiarini, via Guerrieri, viale Giotto, largo Fioritto. Sono previste deviazioni o brevi stop per i bus. Oggi, dalle 10 alle 13, un corteo infine sfilerà da largo Perestrello a piazza dei Consoli attraversando via della Marranella, via Casilina, largo Petazzoni, via Manfroni, via dei Quintili, via Asconio Pediano, piazza dei Tribuni, viale dei Consoli, via Scribonio Curione. Saranno possibili deviazioni per i bus.