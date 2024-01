Sora, autista del 118 si sente male all'ingresso dell'ospedale e il paziente trasportato muore

Dramma all'ospedale "Santissima Trinità" di Sora oggi all'ora di pranzo. L'autista di una ambulanza del 118 mentre trasportava un anziano che aveva avuto un arresto cardiocircolatorio, a circa 100 metri dall'ingresso del pronto soccorso, ha accusato un malore mha avuto la prontezza di accostarsi finendo la corsa contro un muretto. Nel giro di pochi minuti sul posto sono arrivate altre due ambulanze e un'automedica. Sia l'autista che il paziente sono stati portati in ospedale, ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare nonostante i tentativi di rianimazione. L'autista si trova invece ricoverato, le sue condizioni sono critiche.