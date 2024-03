Nuovo codice della strada, dai telefoni alle multe fino alle bici e ai neopatentati: ecco cosa cambia

Il Nuovo Codice della strada è all’esame finale in Aula. Il disegno di legge sulla sicurezza stradale voluto da Matteo Salvini applicherà alcune strette soprattutto per la guida in stato di ebbrezza e dopo l'assunzione di stupefacenti, con un inasprimento delle pene per i recidivi. Dai controlli all'eccesso di velocità, dai monopattini alle multe: ecco cosa prevede e cosa cambia.