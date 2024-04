Lisa riceve rene e timo di un maiale, l'operazione storica le salva la vita: prima volta al mondo

Il destino di Lisa Pisano, 54 anni di Cookstown (New Jersey), sembrava segnato a causa di una grave insufficienza renale. Oggi, invece, riposa in un letto d'ospedale dopo aver subito un delicato intervento: Lisa è diventata la seconda persona al mondo a ricevere un rene da un maiale geneticamente modificato, un'intervento rivoluzionario effettuato presso NYU Langone Health. Un uomo del Massachusetts aveva preceduto la donna, ricevendo il primo trapianto del genere il mese scorso. L'intervento su Lisa non si è limitato al rene: i medici le hanno trapiantato anche il timo dallo stesso maiale (per evitare che l'organo venisse rigettato) e installato una pompa per supportare il suo cuore affaticato. «Non pensavo che avrei avuto questa opzione», dice Lisa ancora incredula.