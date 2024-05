Myrta Merlino assente da Pomeriggio 5: spuntano due nomi eccellenti pronti a sostituirla il prossimo anno. La Rai trema

Myrta Merlino assente da Pomeriggio 5. La conduttrice, come è successo già ad aprile, e come aveva lei stesso annunciato, sarà assente oggi e domani venerdì 3 maggio, a sostituirla il giornalista Giuseppe Brindisi. Nulla di strano, se non fosse per i continui rumors in circolazione che diventano sempre più pressanti e secondo i quali la Merlino non sarebbe riconfermata per il prossimo anno. La fascia pomeridiana di canale 5 però è troppo importante per mediaset e potrebbe arrivare un volto Rai in sostituzione.

La sostituta di Myrta Merlino

In pole position per sostituire il prossimo anno Myrta Merlino alla conduzione di Pomeriggio 5 ci sarebbe Simona Branchetti, giornalista e conduttrice di "Morning news". «La voce più insistente che arriva dalle parti del Biscione è la seguente - come riferisce TvBlog - Simona Branchetti sarebbe in pole per prendere il posto di Myrta Merlino alla guida di Pomeriggio 5 dalla prossima stagione. A sua volta, l’ex conduttrice de L’Aria Che Tira dovrebbe trovare spazio su Rete 4, probabilmente al timone di un talk show di prima serata. D’altronde era questa l’idea di Pier Silvio Berlusconi, quando un anno fa circa decise di ingaggiare da La7 la Merlino».

Quindi Branchetti su canale 5 e Merlino su Rete 4, ma ora c'è un nuovo nome che fa tremare la Rai.

Il nome della Rai

L'account di Verissimo, ha annunciato che domenica 5 maggio Silvia Toffanin avrà come ospite Serena Bortone, finita sotto l'occhio del ciclone dopo la censura del monologo di Scurati nel suo programma "Che sarà".

Un colpaccio per il magazine di mediaset è un possibile presagio di futuro, visto che anche per la Bortone il posto in Rai non è poi così sicuro. Un suo trasloco nel pomeriggio di canale 5 al momento è fanta tv, ma non è poi così impensabile.