Bonus spesa da 940 euro: Carta acquisti e social card Dedicata a te, come richiederle e a chi spettano

Da una parte la Carta acquisti, dall'altra la "social card" Dedicata a Te: due misure che, nonostante la seconda non sia ancora operativa nel 2024, potrebbero offrire fino alle famiglie con i requisiti per entrambe fino a quasi mille euro. Novecentoquaranta, per la precisione, che sarebbero un aiuto non indifferente per le famiglie più in difficoltà.