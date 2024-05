Alba Parietti a Domenica in: «Toto Cutugno? Non lo facciamo diventare un santino. Aveva un lato diabolico, litigavamo come bestie»

«Lui era un maschio alfa, ed anche io ma non come lui». Oggi a Domenica In la prima parte del programma è dedicata al ricordo di Toto Cutugno morto il 22 agosto 2023 a seguito di un tumore alla prostata. Oltre al figlio, Nico Cutugno, in studio da Mara Venier tantissimi ospiti pronti a raccontare aneddoti e retroscena della vita del cantante, tra loro anche Alba Parietti.

Nico Cutugno: «Papà Toto Cutugno mi disse che faceva l'ingegnere, l'ho scoperto dai giornali chi fosse. La malattia? Non la accettava»

Alba Parietti senza freni su Toto Cutugno

«Toto aveva una caratteristica, a proposito di scherzi e sorprese lui ne faceva sia in positivo che in negativo, lo diciamo giusto per non farne un santino». Entrambi avevano un carattere forte ma la showgirl non ci sta a far diventare un "santo" il cantante. Alba e Toto hanno condotto insieme una Domenica In ed erano legati da un rapporto di grande amicizia: «Lui mi ha fatto fare dei duetti meravigliosi ma io volevo Biagio Antonacci che era agli esordi e lui gli rodeva.

E conclude: «Abbiamo mai litigato? Spesso e come delle bestie per tutto»