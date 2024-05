Nuova allerta meteo, la numero 24 dall'inizio dell'anno, prevista per tutta la giornata di domani. Nel pomeriggio, infatti, sono attesi fenomeni temporaleschi sparsi lungo la fascia collinare e costiera con intensità stimabile in 40-50 mm/h. Il fenomeno dovrebbe esaurirsi in serata dopo aver aggredito tutta la costa marchigiana e parte dell'entroterra maceratese e ascolano.