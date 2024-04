Fermo, scarse igiene e sicurezza sul lavoro: stangata Nas al macello e all'azienda agricola, multe per 30mila euro

FERMO - Scarse igiene e sicurezza sul lavoro: stangata dei Carabinieri del Nas di Fermo ad un'attività di macellazione e ad un'azienda agricola, con multe per quasi 30mila euro.

A Grottazzolina, un'accurata ispezione ha portato alla luce gravi carenze in una ditta di macellazione, di proprietà di un 54enne di Montappone.

Tra le irregolarità riscontrate vi sono la mancata idoneità dei dispositivi di estinzione incendi e il pericolo di caduta per i lavoratori, che hanno determinato il deferimento in stato di libertà del titolare e l'irrogazione di sanzioni per un totale di 9mila euro. In aggiunta, la ditta è stata sanzionata per carenze igieniche e per l'inosservanza delle procedure Haccp, evidenziando così la necessità di un impegno maggiore nella tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare. Parallelamente, un controllo in una azienda agricola nel territorio di Fermo ha messo in luce la mancanza di una viabilità interna adeguata, l'assenza di sistemi idonei per l'accesso ai posti di lavoro temporanei in quota e la non conformità delle attrezzature di lavoro. Queste gravi mancanze hanno portato al deferimento in stato di libertà del giovane titolare dell'azienda, 35 anni, e all'applicazione di sanzioni amministrative per un importo di 20mila euro.