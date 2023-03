FERMO - È stata danneggiata l’edicola votiva con ‘immagine della Madonna di Medjugorje a Lido Tre Archi. Difficile che si sia trattato di una candela lasciata accesa vicino al vetro plastificato. Della sistemazione se ne farà carico la parrocchia con don Sebastiano Serafini. Si ipotizza l’atto vandalico perché già in passato si sono verificati fatti simili.

APPROFONDIMENTI L'ALLARME Ancora soldi falsi a Montegranaro, tornano i timori fra i negozianti: i carabinieri bloccano lo spacciatore

San Benedetto, un grosso pino si abbatte sul cantiere: tragedia sfiorata e polemica sui lavori

Qualche anno fa era stata rubata persino la statua della madonnina, un’altra era stata decapitata ma da due anni a protezione del simbolo sacro era stata messa una recinzione di plastica e non erano più capitati vandalismi.

I residenti sono molto affezionati all’edicola votiva, la Madonna era stata portata a Tre Archi di ritorno da un pellegrinaggio nella località della Bosnia-Erzegovina, luogo di pellegrinaggio molto conosciuto dai fedeli di tutto il mondo. In quell’edicola a Tre Archi ogni anno ad agosto il vescovo e don Sebastiano celebrano la messa all’alba. La parrocchia di San Tommaso si farà carico dei lavori e sosterrà le spese necessarie ma è da capire se è stato un incidente o un vandalismo.

Le telecamere nella zona ci sono e si può controllare. Riprovevole sarebbe il gesto di qualcuno che se la prende con un simbolo religioso ma forse ancor più preoccupante sarebbe un piromane in giro ad appiccare piccoli incendi.