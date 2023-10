Fermo, non rispettano obblighi di dimora e fogli di via: un arresto e raffica di denunce

FERMO - Gogli di via, obblighi di dimora, obblighi di firma,: sono diverse le disposizione dell'autorità giudiziaria che sottopongono a svariate prerscrizioni le persone ritenute responsabili di alcuni tipi di reato. I carabinieri del Fermano sono stati impegnati in una campagna di controllo sul ripsetto di queste prescrizioni, con un arresto ed una raffica di denunce.

A Porto Sant'Elpidio i Carabinieri hanno denunciato più volteun cittadino napoletano di 35 anni, pregiudicato. Sottoposto a una misura cautelare che prevedeva la presentazione alla Polizia Giudiziaria, l'individuo ha sistematicamente omesso di presentarsi presso il Comando dei Carabinieri di Porto Sant'Elpidio. Pochi giorni fa, i Carabinieri hanno rintracciato ed arrestato il pregiudicato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Sempre a Porto Sant'Elpidio i Carabinieri hanno denunciato un cittadino tunisino di 31 anni, pregiudicato, per inosservanza di una misura cautelare di obbligo di dimora nel comune di Sant'Elpidio a Mare. Sempre a Porto Sant'Elpidio, denunciato anche tunisino di 22 anni, pregiudicato: aveva evitato di presentarsi presso il Comando dei Carabinieri, senza fornire giustificazioni valide, violando così le prescrizioni imposte. Denunciato anche un anconetano classe 1987, pregiudicato, per il reato di inosservanza della prescrizione di un foglio di via obbligatorio. L'individuo è stato controllato a piedi in Piazza Marconi senza autorizzazione, nonostante fosse destinatario di un foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Fermo. Identica denuncia e con le stesse motivazioni per cittadina piemontese di 30 anni. A Porto San Giorgio i Carabinieri della locale Stazione hanno defnunciato un cittadino maceratese di 64 anni, pregiudicato, per la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. L'uomo era sottoposto a una misura di prevenzione della sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno nel comune di Sant'Elpidio a Mare, disposta dal Tribunale di Fermo. Tuttavia, è stato sorpreso in compagnia di un altro pregiudicato in un luogo non autorizzato, a Lido Tre Archi.

Durante la perquisizione personale, è stata trovata in loro possesso sostanza stupefacente, eroina e cocaina, utilizzata per uso personale. La droga è stata sequestrata ed entrambi segnalati alla Prefettura di Fermo.