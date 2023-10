Ancona, lanciano l'allarme per una donna in difficoltà, ma poi insultano i polizotti: coppia di ubriachi nei guai

ANCONA - Lanciano l'allarme per una donna in difficoltà, ma poi insultano i polizotti: coppia di ubriachi finisce nei guai. È successo nella notte nei pressi di via Marconi, dove i poliziotti sono accorsi dopo aver ricevuto una segnalazione confusa e sconnessa con la quale si riferiva di una fantomatica donna in difficoltà e di un uomo Su posto hanno trovato un uomo ed una donna di circa 50 anni, ai quali hanno chiesto maggiori dettagli in merito alla segnalazione, ma loro hanno iniziato ad inveire contro i poliziotti e, urlando, li minacciavano. I poliziotti tentavano di tranquillizzarli più volte ma i due apparivano verosimilmente alterati dall'assunzione di sostanze alcoliche e continuavano ad inveire contro gli operatori proferendo frasi minacciose, rifiutandosi di fornire informazioni in merito alla richiesta di intervento richiesta e da loro stessi effettuata.

Dopo l'alterata comunicazione questi riferivano che la donna presumibilmente in difficoltà aveva attraversato la strada in direzione del Porto.

Dopo aver tentato ancora di instaurare un dialogo con i due ed intuite le difficoltà nell'avere un dialogo chiaro con la coppia che continuava a gridare ed insultare gli operatori, decidevano di mettersi alla ricerca della donna. Ma dopo l' esito negativo, l'attenzione degli operatori veniva nuovamente richiamata dalla coppia che aveva richiesto l'intervento. Scesi dall'autovettura i poliziotti venivano nuovamente insultati dai due. Esaurite ormai tutte le opportunità di dialogo, i due, che nel frattempo di rifiutavano di fornire le generalità agli operatori, venivano condotti negli uffici di via Gervasoni. Nel mentre, l'uomo spingeva l'operatore. Dopo qualche minuto i due poliziotti riuscivano a condurre i due in Questura ma, durante il tragitto, questi continuavano ad insultare. Negli uffici della Questura la donna è stata denunciata e sanzionata in quanto trovata nella pubblica via in stato di alterazione alcolica. L'uomo veniva tratto in arresto ed indagato in stato di libertà, per lui veniva disposto l'obbligo di firma.