Precipita da una scala mentre raccoglie le olive: 50enne portato a Torrette

SAN MARCELLO – Caduta choc nel pomeriggio in un oleificio. Un cinquantenne è precipitato da una scala mentre raccoglieva le olive ed è finito all'ospedale in codice rosso. L'uomo è stato trasportato a Torrette a bordo dell'elicottero del 118, intervenuto sul posto, attorno alle 17,30, insieme a un mezzo della Croce Gialla di Morro d'Alba.

L'uomo stava raccogliendo le olive in un oleificio di via Montelatiere, a San Marcello, quando per cause da accertare ha perso l'equilibrio ed è caduto rovinosamente a terra, battendo la schiena. Era cosciente e muoveva tutti gli arti all'arrivo dei soccorritori. Tuttavia, visto il violento impatto al suolo e il forte trauma alla schiena, si è reso necessario immobilizzarlo su un barella per poi accompagnarlo al volo a Torrette, in codice rosso. Non è comunque in pericolo di vita.