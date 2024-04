ANCONA Ottantacinque le benemerenze che il Comune di Ancona andrà a consegnare sabato ai figli illustri della città. La cerimonia si terrà alle 19 in piazza del Papa. Un oro e sei argento, queste le onorificenze maggiori: i celebri Ciriachini. Quello più prestigioso al Comando provinciale dei vigili del fuoco di Ancona. Quelli d’argento vanno al professore universitario Francesco Corvaro, allo storico sindacalista Benito Osimani, ad Alberto Caporalini, presidente della Croce Gialla di Ancona, al pasticcere Salvatore Lo Faro, al dirigente sportivo Adelchi Tonucci e al pastificio Filotea, fondato da Francesco Severoni e Pietro Giugliarelli.

Encomi alla memoria

A seguire una sfilza di nomi (ben 78) di cittadini anconetani e non, di associazioni e membri delle forze dell’ordine che si sono distinti per particolari meriti o gesti che hanno fatto scattare la segnalazione per il pubblico encomio e l’attestato di benemerenza. Tre, in tutto, alla memoria di altrettanti distinti anconetani. Uno a Nicholas Candi, ginnasta scomparso nel 2017 a soli 20 anni: nel 2016 aveva conquistato per la prima volta nella storia della città, il passaggio in serie A come componente della squadra Gam della Associaz. Ginnastica Giovan. Ancona. Civica Benemerenza alla memoria della partigiana Rina Rinaldi Polverini e all’avvocato e politico Stefano Crispiani, figura di spicco della sinistra anconetana scomparso due anni fa.

Gli attestati

Tra i nomi c’è anche quello della “Sfoglina Simonetta”, all’anagrafe Simonetta Capotondo, chef e star del web con le sue lezioni di pasta fresca. Per il mondo dello sport sarà premiato Massimo Cinti, arbitro di volley a cui la federazione ha consegnato il titolo di miglior arbitro italiano nella stagione 2008/2009. E sempre nell’ambito della pallavolo (femminile) è il coach Stefano Agostinelli a distinguersi per particolari meriti sportivi. Tanti gli attestati per il mondo del volontariato: a membri della Croce Rossa e Croce Gialla, all’Opera Salesiana di Ancona, all’educatore socio pedagogico Ettore Budano. Molti anche i medici: Virgilio Carnielli, Stefano Stronati. E poi i membri delle forze dell’ordine (polizia, carabinieri, Guardia di Finanza, esercito e Capitaneria di porto) che si sono distinti per azioni di coraggio e in difesa dei più fragili. Oltre all’oro al Comando provinciale, molti anche i vigili del fuoco encomiati singolarmente.