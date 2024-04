ANCONA Al via la Fiera di San Ciriaco, l’ultima - a detta dell’amministrazione comunale - firmata Blu Nautilus. Dall’anno prossimo la manifestazione potrebbe passare ad Ancona Servizi oppure ad un’altra società appaltatrice tramite bando pubblico. Intanto da ieri sera ha tagliato il nastro l’anteprima in piazza Pertini con 19 postazioni per lo street food e il palco per musica e concerti. Ancona si prepara, dunque, alla carica dei 120mila. Almeno questo il record da battere dell’anno scorso. Unica incognita: il meteo incerto per le giornate di oggi e domani. In ogni caso, il Comune ha messo in moto la task force per evitare imbuti e ingorghi nelle vie limitrofe alla fiera. «Invito la cittadinanza ad utilizzare i bus navetta - ha lanciato l’appello il vicesindaco Giovanni Zinni -, perché è evidente che i luoghi della fiera non sono in grado di ospitare tutti i mezzi privati. I parcheggi scambiatori sono aperti e tutto questo consentirà la miglior riuscita dell'evento».



Gli accessi

Per garantire l’accesso alla fiera senza appesantire la viabilità, il Comune ha messo in piedi il consueto sistema di collegamento pubblico con bus navetta. Le corse gratuite partiranno parcheggio dello stadio del Conero e da via Vecchini (centro). In tutto 83 corse giornaliere, fino al 4 maggio. Mentre le corse a pagamento saranno tre: una linea sostitutiva dell’1/4 collegherà il parcheggio dello stadio Dorico con piazza Cavour (dall’1 al 4 maggio), una linea dal parcheggio degli Archi al centro (solo per oggi), un’altra da piazza Cavour al Duomo (solo per il 4 maggio). I parcheggi effettueranno aperture prolungate: parcheggio Stamira dalle 7 all’1, Archi 7-21 oggi e il 4 maggio e 5,30-21 domani e dopodomani, parcheggi Cialdini 7-23 da oggi al 4 maggio, Traiano 7-23 da oggi al 4 maggio, idem il parcheggio Umberto I. Un’organizzazione, come ogni anno, puntuale e precisa. Ma non si escludono rallentamenti nelle vie intorno alla kermesse. In particolare in zona Viale, dove quest’anno sono tornate le giostre ad animare la festa al Passetto.

Gli stand

Un percorso da mare a mare, puntellato di stand di ogni genere. In totale 437 espositori suddivisi per categorie merceologiche. Ovviamente il settore predominante è quello degli ambulanti. E come ogni anno sarà caratteristico andare a scovare quale sarà il pezzo forte della fiera. Tra gli espositori, 22 saranno dedicati alla gastronomia dislocati sulle corsie laterali del Viale della Vittoria e davanti a piazza Diaz. A questi si aggiungono i 26 banchi di “Sapori Tipici”, quasi una fiera nella fiera che sarà disposta nella corsia centrale pedonale del Viale, nel tratto compreso tra via Rismondo e via Bianchi. Saranno presenti 12 regioni: Abruzzo, Calabria, Lazio, Liguria, Piemonte, Puglia, Romagna, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto oltre al Belgio. Novità dell’anno: lo stand per i celiaci dedicato sia alla vendita di prodotti senza glutine, sia alla divulgazione di informazioni per persone affette da questa intolleranza. La Fiera Campionaria, invece, ospiterà 29 aziende, compresa l’esposizione degli autosaloni. Mentre nel mercatino degli artigiani saranno in 50 ad esporre le loro realizzazioni.

L’intrattenimento

Piazza Pertini apre i battenti ogni giorno alle 12 per terminare a mezzanotte. Dopo il dj set di ieri de La Regina, oggi ai Walt Dust con le cover di brani italiani. Domani il tenore David Mazzoni e venerdì la Banda Marky cover band di Lucio Battisti. Gran finale sabato sera con il ritorno del dj La Regina che accompagnerà il pubblico fino alla chiusura della kermesse all’una. Ultimo appuntamento domenica in piazza del Papa alle 18,30 con il concerto dei 5.5 Funk Five.