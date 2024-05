FALCONARA Gli agenti della polizia locale falconarese sono sempre attivi nel controllo del territorio, sia dei vari quartieri che delle frazioni, del centro urbano e del litorale, che con l’avvicinarsi dei mesi estivi viene sottoposto a un’attenzione particolare.



Il controllo

«Negli ultimi giorni - dice Luciano Loccioni, comandante della polizia locale - il controllo del territorio, degli edifici, delle piazze e delle aree verdi per mantenere la sicurezza degli abitanti ha portato a individuare una donna residente a Falconara in possesso di stupefacenti per uso personale nella zona tra la stazione ferroviaria e il quartiere Villanova e un’altra ragazza minorenne, anch’essa in possesso di modiche quantità di hashish a Castelferretti in pieno centro. La minore è stata riconsegnata ai genitori. Inoltre, in una casa abbandonata sempre della zona nord della città, nel quartiere di Villanova, è stato rinvenuto in totale circa mezzo etto di sostanza stupefacente». Durante i controlli al tradizionale mercato del lunedì che si svolge in via Nino Bixio e in altri luoghi del centro, invece, gli agenti della polizia locale falconarese hanno individuato un venditore abusivo di nazionalità cinese di 58 anni che è stato sanzionato e la merce che aveva messo in vendita è stata sequestrata.

Il fotosegnalamento

Il cinese cinquantottenne, che dopo il controllo degli agenti è risultato irregolare sul territorio nazionale, è stato messo a disposizione della questura di Ancona. «Altri 10 stranieri, nel corso dell'ultima settimana - continua il comandante della polizia locale - sono stati individuati sia in spiaggia che nella zona della stazione ferroviaria e sono stati identificati mediante fotosegnalamento risultando regolari. Inoltre, sempre nel corso dell’ultima settimana, sono stati individuati e fermati due conducenti di autoveicoli che erano privi della patente di guida: i due uomini sono stati denunciati».

Le priorità

Si intensificano, quindi, i controlli ordinari e quotidiani del nucleo di sicurezza urbana della polizia locale falconarese in previsione dei mesi estivi. L’amministrazione comunale falconarese ha tra le priorità la sicurezza dei cittadini e in questa ottica si inquadra anche la giornata di studio organizzata dall’associazione professionale IPTS, International Police Training System, rivolta agli operatori di polizia, programmata sabato 4 maggio dalle 8,30 alle 12 presso l’auditorium Oriana Fallaci di Castelferretti, in via XIV Luglio, sul tema “Protocolli operativi nei posti di sicurezza per le attività di polizia stradale” che si svolge con la collaborazione della polizia locale e l’intervento dell’Unità Cinofila K9. Interverrà anche Cristiano Curti Giardina, presidente IPTS.