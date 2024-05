MACERATA - «La situazione della droga tra i ragazzi sta peggiorando ogni giorno di più e serve un’alleanza tra famiglia, scuola e parrocchie per contrastare un fenomeno che colpisce sempre più in età giovanile». Non usa giri di parole Gaetano Angeletti, presidente dell’associazione La Rondinella di Corridonia, che da 18 anni aiuta persone di ogni età ad uscire dal tunnel degli stupefacenti.

APPROFONDIMENTI L'OPERAZIONE Corridonia, spaccia cocaina davanti ai carabinieri. Arresto bis per un pusher albanese (già tornato in libertà)

Nominato nel 2020 dal presidente Sergio Mattarella commendatore all’ordine della Repubblica italiana proprio per il suo impegno nel contrasto alla tossicodipendenza, Angeletti ha fondato la sua associazione nel 2006 insieme alla moglie, segnato dalla tragica scomparsa del figlio dovuta all’assunzione di cocaina.

La situazione

«Il dramma è che le famiglie non controllano più i propri figli, cosa fanno, dove vanno, con chi scambiano messaggi sui cellulari -sottolinea sempre Angeletti - e quando i genitori vengono nella nostra associazione, dopo colloqui separati che facciamo con loro e poi con il figlio, il giovane confessa che sono già diversi anni che fa uso di sostanze stupefacenti, i genitori restano sorpresi, dicono che non è possibile, che non è vero. Invece di rendersi conto della situazione quasi negano l’evidenza nonostante sia il figlio a rivelarla. Capita che dopo una, due volte che vengono, poi queste famiglie non le vedi più». Da quando è attiva l’associazione è riuscita a recuperare a una vita normale 126 persone trascinate fuori dalle dipendenze legate a droga e alcol. «Un dato che deve allarmare – spiega Angeletti - è che mentre il consumo aumenta a dismisura, sempre meno persone riconoscono di avere una dipendenza e una necessità di aiuto. L’età del consumo si è abbassata ai 12 anni e i genitori di oggi sono sempre più reticenti ad accettare e intervenire sulla dipendenza dei figli. Facendo riferimento alla nostra associazione, purtroppo soltanto uno o due ragazzi su dieci riesce a intraprendere un percorso di disintossicazione efficace. Non esistono droghe leggere: abbiamo fatto fare delle analisi specifiche e possiamo affermare senza dubbio che il valore di Thc contenuto nella cannabis è molto alto. Noi di recente abbiamo avuto due ragazzi, 18 e 21 anni, che a causa di questa droga sono diventati invalidi mentalmente al 100%, e uno di 20 che purtroppo sta per diventarlo. Lo stesso discorso purtroppo si applica a tutte le droghe, anche le più pesanti e le nuove arrivate, come il Fentanyl importato dagli Stati Uniti, che oggi come mai prima mietono vittime in ogni parte del mondo. Un altro aspetto che purtroppo segna una crescita è l’utilizzo da parte della criminalità di ragazzi spacciatori. Ad esempio, si consegna al giovane cinque dosi, si dice “una è per te gratis e le altre le vendi ai tuoi amici e poi ci dai il ricavato in denaro”. Quando dico questo ai genitori stantano a crederci». La Rondinella sta promuovendo un nuovo progetto di prevenzione verso le droghe che interesserà le terze medie dei comuni di Macerata e Corridonia per poi magari espandersi all’intera regione.