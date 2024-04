«Una bella notizia appena arrivata! Siamo stati convocati alla cerimonia di consegna della Bandiera Blu 2024 a Roma...che sia di buon auspicio per la nona in nove anni di amministrazione». Così Paolo Calcinaro, sindaco di Fermo, che anticipa la volata per il vessillo conferito dalla Fondazione per l’educazione ambientale (Foundation for Environmental Education, Fee) alle località di mare europee che soddisfano criteri di qualità relativi a parametri delle acque di balneazione ma anche per i servizi offerti. L'anno scorso erano stati 226 Comuni a ricevere il riconoscimento.

Questo l'elenco dei Comuni delle Marche:

Ancona

Senigallia - Spiaggia di Levante, Spiaggia di Ponente

Ancona - Portonovo

Numana - Numana Bassa/Marcelli Nord, Numana Alta

Sirolo - Sassi neri/San Michele/Urbani

Ascoli Piceno

Cupra Marittima - Lido

Grottammare - Spiaggia Sud, Spiaggia Nord

San Benedetto del Tronto - Riviera delle Palme

Fermo

Fermo - Lido di Fermo Casabianca, Marina Palmense (centro-nord-sud)

Porto San Giorgio - Lungomare Centro Nord, Lungomare Centro Sud

Pedaso - Lungomare dei Cantautori

Altidona - Lungomare Paolo Borsellino

Macerata

Civitanova Marche - Lungomare Nord, Lungomare Sud

Porto Recanati - Litorare Nord/Centro

Potenza Picena - Lido Nord/Centro, Lido Sud

Pesaro e Urbino

Fano - Torrette, Sassonia , Nord

Gabicce Mare - Lido

Mondolfo - Marotta

Pesaro - Sottomonte, Levante (nord-sud)/Ponente