PESARO Scene da un (quasi) matrimonio. Pecco Bagnaia e Domizia Castagnini si sposeranno a Pesaro il 20 luglio ed è ormai aria di addio al nubiliato (e al celibato). Così mentre il campione della MotoGp sabato era a Misano per festeggiare l’amico Valentino Rossi vittorioso su Bmw al Misano World Circuit, Domizia e amica hanno parodiato, a zonzo per Pesaro, il celebre format Pechino Express dove i concorrenti si sfidano in un percorso a tappe per raggiungere con zero o quasi soldi in tasca una determinata meta.

Tocco ironico: in omaggio al futuro sposo, il ruolino del “viaggio” delle varie destinazioni on the road ma stanziali (dal lungomare alla darsena tra i due porti) si chiamava “Pecchino Express. Avventura in pesre”. E Domizia (che lavora come fashion buyer presso Ratti) per l’occasione ha sfoggiato un impeccabile outfit d’ordinanza con zaino e cappello texano. Altro tocco: la coppia si chiamava, non a caso “Le buyer”. Domizia e Pecco, che stanno insieme da otto anni, hanno deciso di vivere a Pesaro dal 2019, lasciando Chivasso, nel Torinese, e approfitteranno della pausa del Motomondiale per scambiarsi le promesse il prossimo 20 luglio, con cerimonia al Duomo e grande festa a Villa Imperiale, già splendido scenario di nozze vip come quelle del campione olimpico e prossimo portabandiera dell'Italia a Parigi Gianmarco Tamberi con Chiara Bontempi. Oltre ai membri delle rispettive famiglie, al matrimonio è attesa l'intera squadra corse della Ducati, inclusi manager, meccanici e dirigenti e molti altri ospiti vip.