CIVITANOVA - Ubriachi al volante, strage di patenti a Civitanova: 18 ritirate in una notte, 15 erano uomini. La notte scorsa la Polizia Stradale di Macerata ha svolto dei servizi specifici lungo la fascia costiera, a Civitanova sono state ritirate 18 patenti per guida in stato di ebrezza, di cui 8 a uomini di età compresa tra 18 e i 28 anni, 7 oltre i 32 anni ; 3 patenti di guida sono state ritirate a 2 donne di età compresa tra 18 e i 22 anni, mentre 1 patente è stata ritirata ad una donna oltre i 32 anni. Complessivamente sono state individuate 9 violazioni di natura penale e 9 di natura amministrativa. In totale sono stati decurtati 240 punti.

Sono state elevate complessivamente 21 sanzioni al codice della strada.