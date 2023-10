Notte bianca ad Ancona, nessun abuso etilico: 11 interventi della polizia, sanzionato un locale per «vendita di alcolici a infradiciottenni»

ANCONA - Notte bianca ad Ancona, nessun abuso alcolico: la minuziosa pianificazione messa in atto ha dato buoni esiti. I servizi di ordine e sicurezza pubblica sono stati coordinati dal Questore Capocasa a seguito delle indicazioni ricevute dal signor Prefetto Pellos in sede di Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica. Messo in campo un dispositivo di sicurezza ad hoc per l'evento, che ha visto impegnati numerosi uomini delle Forze dell'Ordine tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Polizia Locale, Polizia Provinciale e Guardia di Finanza.

La preparazione



In particolare, i lavori preparatori relativi alla sicurezza hanno coinvolto rappresentanti del Comune, tecnici, Arma di Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Polizia Provinciale. Nel dispositivo di sicurezza messo a punto per l'evento sono stati decine e decine gli uomini delle Forze dell'Ordine impiegati e dispiegati per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica di tutti i cittadini. L'obiettivo: garantire la vivibilità dei luoghi interessati dalla manifestazione e prevenire ogni eventuale turbativa per la sicurezza.

Gli interventi



Gli interventi sono stati 11, ma nessuno per abuso etilico. I partecipanti sono stati circa 25mila ed il servizio di Ordine Pubblico terminava alle ore 3.

La prevenzione

Anche i controlli amministrativi sono proseguiti incessanti, sopratutto nelle piazze dove erano previsti i veri eventi. Un locale è stato sanzionato perche sorpreso a servire bevande alcoliche a quattro infradiciottenni, per un totale di 666 euro di ammenda. Nello specifico, ai giovani venivano serviti 4 drink senza che gli venisse chiesto il documento di identità. Al vaglio anche altr diverse irregolarità per somministrazione di alcol a minori. Anche i veicoli sono stati oggetto di controlli ed una persona, italiana di circa 28 anni, è stata sanzionata ai sensi dell'art 186 cds, in quanto il tasso alcolemico rilevato era di 1.79 g/L. Il veicolo veniva sequestrato e la patente della giovane ritirata.



Per il grande evento della città nessuna turbativa per l'ordine e la sicurezza pubblica e il tutto si è svolto in assoluta sicurezza. In occasione dell'importante evento sono stati rafforzati tutti i servizi di prevenzione e di controllo del territorio per le vie del centro cittadino e sono stati attuati diversi servizi di ordine pubblico, all'interno di tutto il perimetro nel quale si sono svolti i vari eventi. Tutto ciò ha reso possibile ed ha garantito lo svolgimento delle manifestazioni in piena tranquillità per tutti i cittadini presenti, con un senso di sicurezza percepita notevole, dato dalla presenza e dal presidio degli uomini delle Forze dell'Ordine in tutte le strade ed in tutte le piazze del centro cittadino.