ANCONA La chiamano Notte Bianca ma il cuore di Ancona ha cominciato a battere sin dal primo pomeriggio. Protagonisti i più piccoli, che hanno trovato in piazza Cavour e corso Amendola il loro parco giochi. Canestri, truccabimbi e altri passatempo messi a disposizione dalla Fondazione Salesi. Sullo sfondo, è il bianco a farla da padrone. Nelle vetrine così come sulle tavolate, già pronte per la cena in abiti total white.

APPROFONDIMENTI IL VIDEO Il sindaco Silvetti: «Siamo in 35mila, una festa fantastica. Ed è solo l'inizio»» PRIMO PIANO Ancona, tante iniziative per la Notte Bianca



Il successo



Ma è di sera che si è scatenata Ancona. In tutte e 5 le sue piazze. Dopo la Festa del Mare, un altro boom. «Siamo in ventimila», stimava ieri Angelo Eliantonio che in piazza Pertini ha abbandonato per un attimo la veste di assessore alla Movida per salire sul palco con i The Cave - la sua ex band - ed esibirsi alla batteria in “What’s up” delle Four Non Blondes. «Era un grande banco di prova e l’abbiamo superato a pieni voti - ha detto, entusiasta -. Questa è l’Ancona che vogliamo, la città che torna a vivere. Eventi come questi devono essere sempre più frequenti per riportare nel capoluogo anche gente da fuori regione. E da domani, sotto con il Capodanno». L’assessore Daniele Berardinelli annuncia invece un Festival nei Borghi per Halloween. Calma, c’è tutta una notte (bianca) da raccontare. Prestigiatori, giocolieri, artisti di strada, esibizioni: benvenuti nel circo Ancona.

Ce n’è per tutti: un pianoforte con cui chiunque può cimentarsi in un assolo, il pop in piazza Roma, il soul in piazza Pertini, musica anche in piazza del Papa. Ma non di solo musica si ciba l’anconetano. Street food in piazza Pertini, gli stand occupano anche le traverse di corso Garibaldi. Ristoranti e bar fanno il sold out. Ormai è notte. Cambio di look per le location del divertimento. C’è il dj set di Renzo Master Funk, si balla al ritmo della tribute band di Lucio Battisti e dei The Cave, poi dei cartoni animati con i Gig Robot. Le Sensazioni Cardiovascolari “sparano” Vasco a tutto volume.

Corso Garibaldi è un fiume di gente, giovani, meno giovani, famiglie. Stracolmi i dehors. Si balla lo swing. Il clou alle 23 in piazza Cavour con la tagliente ironia di Marco Mazzoli, Wender e Pippo Palmieri, gli “animali” dello Zoo di Radio 105 che, tra battute, musica e scherzi, hanno reso la Notte Bianca indimenticabile. «Abbiamo centrato le aspettative della città, che voleva essere rivitalizzata e richiamare gente anche dalla provincia» esulta il sindaco Daniele Silvetti. Sì, la sua terapia choc sta funzionando. «Ed è solo l’inizio - promette -. Vedrete che cartellone nel 2024».