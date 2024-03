Lotta allo spaccio: un arrestato, due segnalati come consumatori e tanti giovani identificati dai carabinieri di Fermo

FERMO - Guerra allo spaccio di stupefacenti: un arrestato, due segnalati come come consumatori e numerosi giovani identificati dai Carabinieri di Fermo.

Un 40enne di nazionalità marocchina è stato arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso per il reato di detenzione di sostanza stupefacente con finalità di spaccio. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, dovrà scontare una pena residua di anni 2, mesi 8 e giorni 13 di reclusione. È stato tradotto presso la casa di reclusione di Fermo per espiare la sua condanna. Inoltre, in altre azioni volte a contrastare le attività illecite legate alla droga, sono stati segnalati alla competente autorità amministrativa due uomini per uso personale di sostanze stupefacenti. In un caso, un 44enne è stato trovato in possesso di una modica quantità di cocaina, mentre in un altro un 50enne è stato scoperto con 6 grammi di hashish. Nell’ambito di tale attività di prevenzione è stato inoltre attuato un servizio specifico presso il terminal “Dondero” di Fermo, anche con l’ausilio di unità cinofile del Nucleo Carabinieri cinofili di Pesaro Urbino. Nel corso di quest’ultimo servizio di prevenzione sono stati identificati numerosi giovani.