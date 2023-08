Fermo, uno ha il Daspo Urbano, l'alto è ai domiciliari: sorpresi al bar dai carabinieri

FERMO - Uno ha il Daspo Urbano, l'altro e condannato ai domiciliari: i carabinieri di Fermo li soprendono al bar, scattano un arresto ed una denuncia.

A Fermo è stato denunciato un 48enne, pregiudicato, in seguito a controlli effettuati dagli operanti all'interno dell'area urbana del Comune di Fermo presso un bar. Il soggetto risultava in violazione del provvedimento emesso dal Questore di Fermo e, pertanto, è stato segnalato per le opportune valutazioni dell’Autorità Giudiziaria. A Monte Urano invece i militari della locale Stazione dei Carabinieri hanno portato a termine un servizio di che ha consentito di trarre in arresto un individuo, pregiudicato, di Sant'Elpidio a Mare, 70enne, gravato da un'ordinanza di sottoposizione alla detenzione domiciliare per espiare la pena residua di un anno di reclusione, per il reato di evasione commesso a Monte Urano nel marzo del 2019. Dopo l'arresto, il soggetto è stato tradotto presso il proprio domicilio per scontare la pena in regime di detenzione domiciliare.