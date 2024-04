PORTO SANT'ELPIDIO In tutto ben 12 Comuni a Porto Sant'Elpidio in occasione degli eventi per il Primo Maggio. Per la XVIII edizione dell'appuntamento, uno dei più importanti dell’anno in tutto il Fermano, la riviera elpidiense non promuove solo se stessa ma un territorio. Al villaggio dei Comuni mercoledì, in spiaggia all’ex Orfeo Serafini, ci saranno anche Fermo, Ascoli Piceno, Civitanova, Altidona, Grottazzolina, Sant’Elpidio a Mare, Servigliano, Appignano, Montefiore dell’Aso, Camerino e San Ginesio.

La strategia

Questa è la novità delle novità per un festival di cinque giorni che comincia oggi, con la Città in festa. Collaborano alla manifestazione quartieri, Pro Loco, le associazioni il Consorzio di 17 Comuni del Bacino montano del Tronto. Apre Piotta stasera alle 21 alla pineta nord e chiudono mercoledì gli Zero Assoluto in piazza Garibaldi alle 19, passando per i Tiromancino domani alle 21.30 al Teatro delle Api e la giornata clou di mercoledì con la mostra mercato e iniziative per tutti i gusti.

Il sostegno

Per la prima volta c’è anche il patrocinio del ministero del Turismo oltre a Regione, Provincia, Camera di Commercio. La promozione avviata a inizio marzo ha riguardato tutto il Centro Italia. Ieri si è fatto il punto e il sindaco Massimiliano Ciarpella dice che «abbiamo voluto trasformare l'evento in un festival di 5 giorni, fungerà da traino per l'estate. C’è anche la domenica dedicata ai bambini». Luigi Contisciani, presidente Bim Tronto, parla a sua volta della collaborazione con il Comune: «Ci siamo conosciuti a Sanremo ed è nato il sodalizio». Il consigliere regionale Andrea Putzu rimarca l'operazione destagionalizzazione e «la promozione nelle altre regioni, ottima l’idea di mettere insieme più Comuni» chiosa. L’assessore al Turismo Elisa Torresi dice che i manifesti 6x3 sono stati affissi ovunque e «riscontro un buon andamento delle prenotazioni nelle strutture ricettive».

I compiti

Ognuno ci ha messo del suo, il vicesindaco Andrea Balestrieri si è occupato dei quartieri, l’assessore Enzo Farina del piano di sicurezza e viabilità, due bus navetta percorreranno in lungo e in largo la città da mattina a sera. L'assessore Maria Laura Bracalente si è occupata di dare la massima visibilità alle attività della ristorazione e dice che la raccolta dei rifiuti sarà certosina, è stata incaricata un'azienda di fare le pulizie ad evento in corso, non solo il giorno dopo. Una divisione dei compiti accurata in attesa dell’evento che caratterizza ormai da quasi 20 anni la costa elpidiense.