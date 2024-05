MONTEGIORGIO Tempo di bilanci per la Misericordia. E i numeri del 2023 sono stati molto positivi. Li ha resi noti il governatore Cristiano Bei in seno all’assemblea annuale degli iscritti al ristorante da Zenà a Servigliano alla quale hanno partecipato volontari, dipendenti, collaboratori professionisti, oltre ai sindaci dei 13 Comuni in cui la Misericordia svolge il servizio di emergenza sanitaria e trasporto sociale.

L’abbraccio

Il primo pensiero, e non poteva essere altrimenti, il governatore lo ha rivolto all’ex governatore Paolo Tartufoli e a Sergio Santucci, deceduti pochi mesi fa. Poi la panoramica a tutto campo delle attività, quantificate da numeri importanti: 8.462 servizi per 420mila km. Incrementato anche il parco mezzi che ha registrato l’entrata in funzione di una nuova ambulanza di emergenza.

«Sono in arrivo altri 2 mezzi ordinati poche settimane fa- ha informato Bei -: un’ambulanza e un pulmino trasporto disabili, per un impegno di spesa di 165mila euro, in parte coperta dalla raccolta fondi ottenuta grazie a iniziative speciali, come gli spettacoli di beneficenza all’Alaleona e la distribuzione, nel periodo pasquale, dell’Ulivo della Misericordia con 15mila euro. Nel 2023 abbiamo mantenuto quella solida rete di comunicazione con gli enti locali, le istituzioni, le forze dell’ordine e le figure politiche. Sono convinto che la collaborazione tra le associazioni del terzo settore e le istituzioni locali sia fondamentale. La nostra con i Comuni è una collaborazione storica. Sul fronte Protezione civile, riorganizzato il gruppo. E anche se per il Servizio civile non ci è stato rifinanziato, siamo in procinto di attivare una borsa lavoro finanziata dalla Regione». Dal 24 al 26 del mese si svolgerà un’esercitazione a Piane di Montegiorgio che vedrà coinvolti anche Falerone, Servigliano, Montappone e Monte Vidon Corrado».