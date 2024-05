Fermo, lotta alla droga: i carabinieri denunciando 2 persone, ne segnalano 13. E molti ci rimettono la patente

FERMO - Due persone denunciate, 13 segnalate, diverse patenti ritirate e consumatori di stuefacenti: è il bilancio dei recenti controlli da parte dei carabinieri di Fermo mirati a stroncare lo spaccio di droga.

A Porto Sant'Elpidio i militari della locale Stazione dei Carabinieri hanno denunciato per detenzione di sostanza stupefacente con finalità di spaccio un pregiudicato tunisino 22enne, in Italia senza una fissa dimora trovato in possesso di un involucro contenente 12 grammi di eroina, abilmente occultato ina una intercapedine della carena del motociclo in suo uso. Sempre a Porto Sant’ Elpidio i militari della locale stazione carabinieri hanno denunciato per resistenza pubblico ufficiale e uso personale di sostanze stupefacenti un 33enne tunisino, in Italia senza una fissa dimora, il quale all’atto del controllo opponeva viva resistenza tentando anche di fuggire. Una volta bloccato e sottoposto a perquisizione personale veniva trovato in possesso di alcuni grammi di hashish e dunque segnalato per uso personale. Durante servizi mirati, in distinte località, i militari hanno poi segnalato alla competente autorità amministrativa per uso personale di sostanze stupefacenti tredici persone. In dettaglio i Carabinieri di Porto Sant’Elpidio hanno segnalato, un marocchino 35enne di Falerone e un campano 38enne di Porto Sant' Elpidio sorpresi con della cocaina, un 28enne di Sant' Elpidio a Mare sorpreso invece con dell’hashish ed un tunisino 39enne, in Italia senza fissa dimora sempre in possesso di hashish. Ad Amandola i carabinieri della locale Stazione hanno sorpreso un giovane nigeriano domiciliato a Montefortino in possesso di hashish, mentre a Porto San Giorgio i militari hanno segnalato un uomo 47enne di Porto Sant’ Elpidio sorpreso a consumare cocaina, un 34enne di Altidona in possesso di una dose di cocaina ed un 20enne cubano trovato in possesso di hashish. Analogamente a Montegiorgio i militari della Compagnia hanno fermato e perquisito un 38enne di Porto Sant’ Elpidio mentre era alla guida della sua autovettura, rinvenendo nella sua disponibilità alcuni grammi di marijuana e due spinelli già confezionati; la patente di guida gli è stata ritirata. Ambito medesimo servizio condotto dalla Compagnia di Montegiorgio, è stato fermato un 20enne di Comunanza mentre guidava in zona San Ruffino, trovato in possesso di hashish – anche in questo caso è scattato il ritiro della patente. A Monte Urano i carabinieri hanno invece fermato e sottoposto a verifica un 21enne di Foggia ed un 22 enne di Porto Sant'Elpidio mentre erano alla guida, trovati in possesso di hashish - ad entrambi è stata ritirata la patente di guida.