PORTO SAN GIORGIO Lungomare sud, disagi ieri mattina per gli operatori balneari rimasti senza acqua. In questi giorni, come da noi anticipato, sono in corso alcuni lavori straordinari della Ciip relativi alla linea che attraversa il tratto di lungomare all'interno del cantiere per la riqualificazione del tratto e per questo è stata staccata l'acqua per alcune ore per permettere agli operai addetti di lavorare in tranquillità. Gli operatori balneari, però, non sono stati avvertiti e ieri mattina, alcuni di loro - fra i quali quelli di Qui beach, Crazy beach e Cala Falò - hanno scoperto che non avevano l'acqua con conseguenti ripercussioni sulla conduzione delle loro attività. In questi giorni sono in corso alcuni interventi sulla linea approfittando dei lavori sulla strada e sui marciapiedi. Una scelta effettuata per evitare di fare due volte questo tipo di lavori e nell'ottica del lungo periodo. Gli chalet coinvolti nel disservizio di ieri si trovano in realtà molto più a nord rispetto a dove si trova il cantiere e i titolari si sono risentiti per non essere stati avvisati anticipatamente.

La sorpresa

Alessadro Quinzi, del Qui beach, ieri mattina si è recato al lavoro e ha trovato la sorpresa: «Ho aperto ma ho scoperto che non usciva acqua dal rubinetto. Non ci era stato detto niente di questa cosa. E domani toglieranno anche la corrente. Sono stati messi dei cartelli di avviso ma solo dal lato opposto della strada, dove ci sono le abitazioni. Davanti alle nostre attività non è stato posto alcun avviso. Oggi per noi è un disservizio. Non posso lavorare. Ho chiamato il numero verde della Ciip che mi ha detto che eravamo stati informati: invece i cartelli erano appesi solo sulle case. Non so se oggi (ieri, ndr) venderò i gelati ma come bar, di sicuro non posso lavorare. A questo punto mi sa che chiuderò o venderò solo l'acqua nelle bottiglie. Vedrò se vale la pena tenere aperto. Domani (oggi, ndr) toglieranno anche l'energia elettrica ma almeno, sui cartelli, è stato indicato su quali vie». Al Crazy beach, Giampiero Massetti ha aggiunto: «Come si fa a fare una cosa del genere senza avvisare? L'avviso della chiusura dell'acqua c'era solo sulle case di fronte. Siamo costretti a chiudere, non possiamo lavorare senza acqua. Oggi (ieri, ndr) avevo a pranzo 25 persone, mi tocca mandarle via». Dopo che gli operatori si sono lamentati con chi di dovere, il servizio è stato ripristinato anche se solo in parte, intorno all'ora di pranzo, quando, anche se poco, dal rubinetto un po' di acqua usciva.