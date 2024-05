FERMO C’era anche chi regalava un buono per i massaggi ai neodiociottenni per festeggiare l’ingresso nella maggiore età. E chi, in barba agli anni che passano, si concedeva una sosta rigorosamente senza far sapere nulla a moglie e figli. Ma alla fine il centro gestito da due donne cinesi è stato scoperto e smantellato dai carabinieri. Perché lì, i massaggi, erano speciali. E fuorilegge.

I particolari

Il blitz è stato messo a segno dai militari del Nucleo operativo e Radiomobile di Fermo con la denuncia alla Procura, per sfruttamento della prostituzione, di due cinesi di 46 e 57 anni che gestivano il centro estetico a Campiglione.

L’esercizio era già stato interessato pochi giorni fa da un controllo congiunto con i militari specializzati del Nas di Ancona e del Nucleo Ispettorato del lavoro di Ascoli: era emerso che la titolare gestiva l'attività senza aver redatto il documento di valutazione dei rischi, con una multa di circa 30mila euro e la sospensione dell'esercizio, nonché altre sanzioni amministrative per aver avviato l'attività senza la comunicazione al Suap e per la mancanza dei requisiti professionali del personale. In quell’occasione furono sequestrati prodotti vietati dalla normativa nazionale ed europea poiché pericolosi per un valore complessivo di circa 2mila euro.

Ma, non era finita lì: al termine delle indagini è stato accertato che le due donne facevano praticare massaggi dal contenuto esplicito (sessuali ed erotici) ad altre giovani connazionali fra i 30 e i 40 anni, in violazione alla Legge Merlin che nel lontano 1954 aveva abolito la regolamentazione della prostituzione.

I casi

In particolare è stato appurato che la clientela era tutta proveniente dalla provincia e di età compresa tra i 18 e i 60 anni: alcuni giovanissimi, appunto, usavano regalare un buono massaggio agli amici per il 18° anno d’età. In alcuni casi sarebbe stato proposto anche un rapporto completo, dietro il pagamento di circa 200 euro, mentre il solo massaggio erotico costava circa 50 euro, ovviamente tutto rigorosamente in nero.