PORTO SANT’ELPIDIO Blitz e sopralluoghi alla Faleriense, spaccio di droga e armi. I poliziotti con gli scudi blindati fanno irruzione in due appartamenti e trovano un mezzo arsenale da guerra, oltre agli stupefacenti e incassi in nero, frutto dello spaccio. Sono scattate le denunce nei covi degli spacciatori a sud di Porto Sant’Elpidio, fondamentali sono state le segnalazioni dei residenti agli agenti, uomini e donne che hanno telefonato alla Questura per segnalare lo spaccio nella zona.

APPROFONDIMENTI L'INDAGINE Irruzione all'alba in due appartamenti a Porto Sant'Elpidio: la polizia sequestra droga, soldi, un fucile e una balestra

Così la polizia di Stato ha sequestrato cocaina, hashish e un fucile che è stato recuperato dagli agenti mentre volava dal balcone. Uno dei magrebini denunciati, infatti, ha tentato di disfarsi dell'arma da fuoco. Siamo alla commedia, se non fosse che il finale non è lieto.

I particolari

Il blitz di polizia è scattato nei giorni scorsi, Squadra mobile nei covi dei pusher. A seguito di un’attività investigativa di osservazione e appostamento, i poliziotti di Fermo hanno rilevato l’andirivieni sospetto in un palazzo di Porto Sant’Elpidio, dove alcuni individui di origine magrebina effettuavano scambi sospetti. Alle prime luci dell’alba sono scattate due perquisizioni nelle case dove si rifugiavano i sospettati. In una di queste era stata anche segnalata la presenza di un fucile e altre armi, quindi gli agenti hanno fatto irruzione con gli scudi blindati. Contestualmente hanno recuperato e sequestrato un fucile da caccia e cinque cartucce a pallettoni e una balestra in ferro con quindici dardi a punta d’acciaio. Il fucile, lanciato dal balcone da un sospettato, è stato recuperato dai poliziotti come prova del reato.

Il peso

Nell’occasione è stato rinvenuto un ingente quantitativo di stupefacenti: un etto di cocaina suddivisa in dosi pronte per lo spaccio, sei grammi di hashish, un bilancino elettronico di precisione e 2.400 euro in banconote di piccolo taglio. Tutto sequestrato in quanto provento di attività illecita. I magrebini controllati sono tutti trentenni e con precedenti per spaccio e reati contro il patrimonio, sono stati denunciati per possesso illegale di arma da sparo e munizioni e per spaccio. Sono stati recuperati anche sei trapani professionali con gli attrezzi a corredo: batterie ricaricabili, punte da ferro e mole per taglio ferro e acciaio. I blitz delle forze dell'ordine nelle ultime settimane sono spesso dovuti alle segnalazioni dei residenti e così le operazioni di polizia vanno a segno, fondamentale dunque il contributo delle persone che possono segnalare movimenti sospetti e contribuire così a ridurre fenomeni legati all'economia informale della quale si nutre il mercato dello spaccio ma, a quanto pare, anche delle armi e spesso delle case in affitto in nero.

L’intesa

La situazione di precarietà che si vive a causa di gruppi più o meno organizzati ha portato alcune famiglie della zona più interna ad organizzarsi con le ronde notturne.