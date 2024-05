FERMO Promuovere la prevenzione anche nei tumori maschili. Un bilancio importante quello tracciato dalla Lilt, Lega per la lotta contro i tumori, di Fermo che ha lanciato a marzo un progetto volto alla prevenzione del tumore ai testicoli e delle patologie urogenitali maschili. Questo progetto, che ha visto come partner Comune di Fermo, Provincia, Ast, Farmacia comunale, Croce Verde, società sportive, scuole e Domus Aurea, rivolto principalmente ai giovani, mirava a sensibilizzare la popolazione giovanile sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. «La cultura della prevenzione - ha detto l’assessore Alberto Scarfini - è entrata grazie alla Lilt nelle scuole e nelle palestre -: prossimo obiettivo sarà quello di proseguire anche per la prevenzione dei tumori al seno». Organizzate 8 giornate di prevenzione con ecografie testicolari gratuite, di cui 5 per le società sportive e 3 nelle scuole (fra cui Ipsia di Fermo e Polo Urbani di Porto Sant'Elpidio). Agli incontri informativi anche il calciatore-testimonial Federico Giaccaglia.

I numeri

I risultati sono stati illustrati da Federico Costantini, vicepresidente della Lilt, con Giacomo Tucci, urologo, e Luigi Acito, oncologo. All’opera anche Giuseppe Gismondi, radiologo. Finora eseguite 198 ecografie testicolari. Le patologie riscontrate includono 55 casi di varicocele, 11 di fimosi e 14 casi di diagnosi varie. Il totale delle patologie è stato di 80 su 198 ecografie: una percentuale di incidenza del 40,4%. Il progetto ha ottenuto una partecipazione significativa sia delle scuole che delle società sportive. Gli incontri educativi e le giornate di screening hanno registrato un'alta partecipazione, segno di un crescente interesse riguardo alla prevenzione. L'iniziativa ha permesso di raggiungere centinaia di studenti e atleti, fornendo strumenti pratici e informazioni preziose per la loro salute. Gli obiettivi del progetto sono sensibilizzare e informare i giovani sulle patologie urogenitali maschili, con particolare attenzione al tumore ai testicoli, che rappresenta una delle neoplasie più comuni tra i ragazzi di età compresa tra i 15 e i 35 anni; quindi educare alla prevenzione, insegnare le tecniche di autoesame e sottolineare l'importanza di controlli medici regolari. Acito ha raccontato che nel corso del progetto all’Ipsia effettuati anche screening preventivi senologici e che nei giorni scorsi, alla Farmacia Comunale, hanno dato la loro disponibilità a sottoporsi all’ecografia quattro atleti della nazionale di ginnastica artistica, in seduta collegiale alla palestra Appoggetti in preparazione alle Olimpiadi di Parigi: si tratta dei fermani Carlo Macchini e Mario Macchiati e dei loro colleghi Lorenzo Casali e Lay Giannini.