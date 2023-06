MACERATA - Croce Verde in festa nei giorni scorsi per l’inaugurazione di tre nuovi mezzi. La storica associazione maceratese di volontariato, che ha anche un distaccamento a Mogliano, ha messo in attività due nuove ambulanze per l’emergenza 118 e un mezzo per il trasporto dei disabili.





Dopo la messa celebrata dal parroco di Santa Croce don Pierandrea Giochi e la benedizione dei nuovi automezzi, nella sede dell’associazione in via indipendenza alla presenza di monsignor Renzo Fratini già nunzio apostolico in Spagna, il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del vicesindaco di Macerata Francesca D’Alessandro, del sindaco di Mogliano Cecilia Cesetti, del presidente della Croce Verde Angelo Sciapichetti, del presidente della Croce Verde servizi Giovanni Pigliapoco e di un gran numero di soci e di volontari.

La cerimonia

Presenti alla cerimonia la moglie e la mamma di Giuseppe Furiasse, il volontario della Croce Verde recentemente scomparso a cui, per il servizio svolto in tanti anni a vantaggio della associazione e di tutta la comunità, è stata intitolata una delle due ambulanze mentre l’altra ambulanza è stata intestata ai volontari dell’associazione. Il presidente della Croce Verde Angelo Sciapichetti ha ricordato l’importanza del volontariato sociosanitario e il ruolo insostituibile svolto nel campo del soccorso sanitario, i numeri di una associazione in continua crescita non solo sul versante del numero dei volontari e del trasporto sanitario ma soprattutto sul fronte dei servizi alla persona.



«L’ultimo anno - ha rilevato il presidente della Croce Verde, Angelo Sciapichetti - ha visto la nascita del servizio infermieri a domicilio, molto apprezzato dalla cittadinanza e del Pronto soccorso della solidarietà, recentemente aperto in via Lorenzoni con il quale si danno aiuti a famiglie di italiani e stranieri in difficoltà e dal quale sono partiti anche nella settimana scorsa aiuti per gli alluvionati in Romagna e per la popolazione ucraina». La giornata si è conclusa con una merenda-cena consumata nel piazzale dell’associazione di volontariato in via Indipendenza e con l’assemblea annuale dei soci che all’unanimità hanno approvato l’attività svolta.