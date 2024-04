MACERATA Ruspe in arrivo nelle vie Zorli e Pantaleoni per l’avvio delle demolizioni delle otto palazzine inagibili a causa del sisma. Nonostante l’inizio dei lavori sia stato programmato nel weekend per evitare disagi alle scuole, il sindaco Sandro Parcaroli ha comunque firmato un’ordinanza relativa alla chiusura dei plessi dell’Istituto Comprensivo Enrico Fermi situati in via Pace 2 e 4 per sabato. Questo, infatti, il giorno in cui inizierà la demolizione.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Porto Sant'Elpidio, un'auto si ribalta sull'A14: ansia per una donna di 46 anni e per il figlio di 12enne

L’ordinanza

«Le vie Zorli e Pantaleoni sono interessate, in questi giorni, dall’insediamento del maxi cantiere di ricostruzione post sisma - si legge nell’ordinanza - e considerato che sabato 27 aprile è previsto l’arrivo di mezzi particolarmente ingombranti e il verificarsi di emissioni particolarmente rumorose, è stata disposta la chiusura dei due plessi scolastici per ridurre al minimo le situazioni di rischio e di disagio per gli studenti e diminuire il traffico cittadino, favorendo così gli interventi necessari all’insediamento del cantiere». Ma se sul fronte scolastico l’ordinanza si limita alla giornata di sabato, per quanto riguarda la viabilità i cambiamenti dureranno per un anno.

Le strade

La polizia locale ha infatti emanato un’ordinanza, valida fino al 15 aprile 2025, e prevede in via Diomede Pantaleoni (tratto compreso tra piazza Nazario Sauro e borgo San Giuliano) restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di destra e spostamento della circolazione stradale sulla corsia di sinistra, istituzione sulla corsia di destra di segnaletica verticale di passaggio obbligatorio a sinistra con l’apposizione del cordolo giallo/nero a terra, istituzione di limite massimo di velocità in 30 km/h, divieto di sorpasso, soppressione di tutti gli stalli di sosta per residenti insistenti sul marciapiede e situazione di stalli di sosta longitudinali riservati per residenti con permesso Zona D sulla corsia di destra. In borgo San Giuliano, intersezione via Leopardi, istituita una corsia di canalizzazione per tutti i veicoli provenienti da borgo San Giuliano che si immettono in viale Leopardi e soppressione segnaletica verticale di stop. Per quanto riguarda la sosta e i parcheggi, sono garantiti dieci stalli nella traversa di via Pantaleoni con borgo San Giuliano, 12 posti esterni e dieci interni al condominio Le Spighe e otto posti in via Pantaleoni nell’area adiacente alla scuola. In fase di realizzazione i lavori per il parcheggio da cinquanta posti in via Zorli al servizio pure di via Maffeo Pantaleoni. Tornando al cantiere, vista la complessità del lavoro è difficile anche prevedere il tempo che si renderà necessario per la demolizione degli immobili. Una stima parla di un minimo di trenta giorni a un massimo di cinquanta. Il fronte dell’intervento è di duecento metri, con un forte dislivello tra le vie Pantaleoni e Zorli. Inizialmente saranno demoliti i piani superiori delle palazzine fino al piano di via Pantaleoni, poi inizierà il lavoro di contenimento della strada prima di demolire i piani sotterranei. Tra gli aspetti più problematici, il consolidamento del muro di sostegno alla strada, necessario per garantire una adeguata stabilità dell’attuale sede stradale, ma anche per facilitare il superamento delle barriere architettoniche presenti a livello degli accessi sulla via pubblica.