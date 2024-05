MACERATA - Dopo il successo delle scorse edizioni di “Macerata sotterranea” e del trekking urbano, ritorna il trekking in città con “Macerata Insolita” per riscoprire i luoghi cittadini poco conosciuti, a volte nascosti e segreti. L’iniziativa “Macerata sotterranea”, organizzata dall’associazione turistico-culturale Macerata by Marche guide turistiche nelle Marche con il patrocinio del Comune di Macerata, si svolgerà sabato 11 e domenica 12 maggio.

Sono previste visite guidate ad alcuni sotterranei cittadini per scoprire una parte del sottosuolo della città ricco di grotte e gallerie artificiali, in collaborazione con il Centro di speleologia di Montelago e guide turistiche abilitate.

Il pubblico

Il trekking “Macerata sotterranea” è rivolto a tutta la cittadinanza, alle famiglie, agli studenti, ai turisti, per creare piacevoli momenti di convivialità. Diverse le tappe previste: gli imponenti sotterranei del settecentesco Palazzo Buonaccorsi in via Don Minzoni, dove i fasti della stagione rococò dell’architetto romano Giovanni Battista Contini sono stati recuperati da un sapiente restauro che prelude all’utilizzo dell’edificio come sede dei Musei Civici; i vicini sotterranei di palazzo Menichelli che nella parte interrata sotto Rampa Zara costituiva uno dei venti rifugi antiaerei della città nell’ultima guerra mondiale; Museo di Storia Naturale in via Santa Maria della Porta, dove le ricche collezioni di paleontologia, mineralogia, entomologia, ornitologia e malacologia sono ospitate nei suggestivi sotterranei del cinquecentesco Palazzo Rossini Lucangeli.

Gli orari

Le visite guidate partiranno sabato 11 maggio alle ore 15, 16, 17 e domenica 12 maggio alle ore 10, 11, 15, 16, 17. Riguardo le informazioni del percorso, è previsto un tempo di percorrenza di due ore circa per una lunghezza di 1,5 chilometri con una difficoltà media. Per la presenza di umidità diffusa e modeste infiltrazioni d’acqua - fanno sapere gli organizzatori -, l’accesso alle cavità artificiali sarà consentito solo se muniti di idoneo abbigliamento e calzature. Per motivi tecnici, logistici e di sicurezza l’accesso ai sotterranei sarà consentito ai gruppi composti da non più di 15 persone e ai bambini di età superiore ai 6 anni. Per motivi di sicurezza i partecipanti saranno muniti di caschetti e torce e ogni partecipante di età adulta sarà tenuto a compilare una liberatoria. Il punto di accoglienza e bigliettazione sarà allestito nel cortile di Palazzo Buonaccorsi. La prenotazione è obbligatoria entro l’8 maggio. È prevista una quota di partecipazione di dieci euro a persona e cinque euro ridotto per bambini da 6 a 10 anni. La prenotazione, come si diceva, è obbligatoria fino a esaurimento posti e comunque, entro mercoledì 8 maggio al numero 340.4177177 (Whatsapp). Ogni prenotazione potrà essere effettuata per massimo quattro persone. Così il capoluogo si prepara a mettere in mostra non solo i tesori più noti ma anche quelli insoliti che anche i maceratesi conoscono meno.