RECANATI Tempo di bilanci per la Croce Gialla di Recanati. L’organigramma societario è così composto: presidente e responsabile dei mezzi, Roberto Cesini; vice e responsabile risorse umane e rapporti con gli enti, Elisabetta Bernacchini; direttore sanitario, Daniele Massaccesi. I consiglieri: organizzazione eventi, Fiorella Amicucci; tesoriere e tesseramento, Tania Barchiesi; Franco Canale, Luigi Albanesi e Daniele Boccanera; segretario, Riccardo Silveri; istruttore addetto alla formazione di volontari e dipendenti, Matteo Maccaroni.

L’impegno

Il quadro operativo vede impegnati volontari che effettuano servizi in ambulanza e sociali, che svolgono regolarmente servizi d’emergenza-urgenza e volontari per le emergenze di Protezione civile; soci sostenitori, ragazzi del servizio civile, collaboratori esterni ed i seguenti dipendenti: Andrea Bonifazi, Paolo Chiaramoni, Riccardo Silveri, Giordano Andreani, Riccardo Pastocchi, Massimo Belelli, Diego Piccinini, Anna Depace, Giovanna Bufarini, Gino Tramannoni, Tonino Di Fonso, Alessandro Corvatta e Mattia Menecozzi. Sono 22 in totale i mezzi presenti sul territorio divisi in ambulanze di categoria “A” per servizi ed interventi di emergenza sanitaria; pulmini attrezzati per trasporto disabili e sociali; ambulanze di categoria “B” per servizi di trasporto sanitario secondario o programmato; autovetture per trasporto materiale sanitario; taxi sociale. «Dal 29 marzo al 31 dicembre 2023 - si legge in una nota dell’associazione - abbiamo risposto a 1.549 chiamate in emergenza, effettuando 59.166 chilometri, i trasporti a richiesta sono stati 1.235. Nel 2024 la Croce Gialla ha continuato a garantire assistenza e servizi a tutti i cittadini». Il quadro di istruttori e collaboratori interni è formato da Matteo Maccaroni, primo soccorso; Massimo Belelli e Giovanna Buffarini, formatori per le scuole; Alessandro Corvatta, istruttore per la guida sicura; Manuel Bertorelli, stesura bilancio sociale e Riccardo Silveri delle rendicontazioni. La Croce Gialla Recanati, costituita il 21 luglio 1988, è nel panorama odierno una presenza sul territorio indispensabile per l’incremento nel tempo del numero di richieste dei cittadini e per l’impossibilità da parte degli enti pubblici di fornire servizi sufficienti a soddisfarne i bisogni.

Le prestazioni

«L’associazione, che non ha fini di lucro, eroga le sue prestazioni a favore di tutti i cittadini - spiega la Croce Gialla -. Negli ultimi anni ci sono stati grandi cambiamenti nel campo sanitario e assistenziale che ci hanno costretto ad adeguarci, migliorando la competenza ed aumentando la disponibilità». Tornando alle attività, «il servizio Social Food, nato per dare sostegno alle famiglie in disagio economico, nel 2023 ha registrato un incremento, passando a 154 nuclei familiari a cui distribuiamo beni di prima necessità e alimentari. Come ogni anno abbiamo organizzato eventi per la raccolta fondi. A causa di vicissitudini che hanno portato alla chiusura delle Croce Azzurra di Porto Recanati, l’Ast ha stabilito il riassetto delle associazioni e la Croce Gialla di Recanati ha messo a disposizione mezzi e equipaggi per il servizio di emergenza urgenza 118, ora chiamato 112».