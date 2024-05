MACERATA Avanzano i lavori per la demolizione dei palazzi di via Maffeo Panteloni resi inagibili dal sisma del 2016. Il cronoprogramma ha subito alcuni lievi aggiustamenti ed ecco le novità nell’illustrazione curata dall’assessore comunale all’Urbanistica Silvano Iommi che ha seguito fin dall’inizio il complesso e storico piano di riqualificazione urbana.

APPROFONDIMENTI IL BLITZ Prodotti non sicuri in un negozio: maxi sequestro a Porto Recanati L'OPERAZIONE Maxi sequestro di droga a Porto Recanati: arrestato dalla Polizia con 58 kg di hashish e marijuana

Il piano

«Entro dopodomani saranno ultimati i lavori per la demolizione dei palazzi ai civici 105 e 111 mentre sabato prossimo si procederà con la rimozione delle macerie relative ai corpi bassi tra un edificio e l’altro: quei vuoti sono stati in parte demoliti ma vanno tolte le macerie e sostituite con blocchi di cemento che servono a predisporre la pista di lavoro per le macchine demolitrici, in sostanza si tratta di costruire una pista di movimento per le macchine che realizzeranno la palificata di contenimento della strada di via Pantaleoni».

Ultimate le operazioni descritte, si passa avanti: «Il 15 maggio prossimo - aggiunge l’assessore Iommi - inizierà la demolizione del secondo blocco di edifici, nel dettaglio si tratta dei civici 101 e 103, operazione affidata all’impresa Sardellini. Infine toccherà agli edifici contrassegnati dai civici 99 e 97: il 15 maggio ci sarà il sopralluogo di uno specialista addetto al controlli dei nidi delle rondini e ci sarà la rimozione di quelli ancora attivi e che sono la minima parte. Le operazioni di demolizione sono previste dal 21 maggio alla fine del mese prossimi». L’amministratore comunale fa il punto anche sulla situazione viaria: «dalla prossima settimana non si entrerà più in via Zorli dalla parte a monte ma dal varco a valle, quello un po’ prima della farmacia e per questo ci saranno alcuni lavori di adattamento».

L’opera

Ultimata l’opera di abbattimento dei palazzi fino al livello stradale «dalla parte a valle di via Zorli, quella vicina alla scuola, inizieranno - spiega Iommi - i lavori di costruzione della palificata lunga duecento metri a sostegno della strada di via Maffeo Pantaleoni. Ultimata la palificata, per la realizzazione dell’opera sono previsti tre mesi di lavoro, si completerà la demolizione dei piani sottostrada degli edifici e saranno rimosse infine le macerie».

Le strade

Operazione lunga, sul fronte della viabilità resta valida (fino al 15 aprile del 2025) l’ordinanza della polizia locale. In via Diomede Pantaleoni (tratto compreso tra piazza Nazario Sauro e borgo San Giuliano): restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di destra e spostamento della circolazione stradale sulla corsia di sinistra, istituzione di limite massimo di velocità in 30 km/h. Borgo San Giuliano all’intersezione via Leopardi: istituzione di una corsia di canalizzazione per i veicoli provenienti da Borgo San Giuliano che si immettono in viale Leopardi e soppressione segnaletica verticale di stop.