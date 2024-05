MACERATA - Polizia di Stato, l’onorevole del Pd Irene Manzi denuncia la grave carenza di organico nella provincia di Macerata e interroga il Ministro dell'Interno. «La Silp Cgil Macerata ha denunciato una inaccettabile carenza di poliziotti nella provincia che mette a rischio la sicurezza dei cittadini. Alla criticità legata alla carenza di personale, che riguarda anche le altre forze di polizia, infatti, si unisce l'elevata età media, superiore ai 50 anni, nonché problematiche legate alle strutture ed ai mezzi.

Con un'interrogazione parlamentare chiederò al Ministro Piantedosi come intenda colmare queste carenze organiche importanti che indeboliscono i presidi di sicurezza che garantiscono ogni giorno il controllo del territorio e la prevenzione dei reati». Lo dichiara in una nota Irene Manzi, deputata marchigiana del Pd. «I dati ufficiali del Dipartimento della pubblica sicurezza - prosegue la deputata dem - descrivono una situazione che nella provincia di Macerata vede percentuali di carenza di organico in crescita nel 2024 per mancanza di assegnazione di nuovi agenti e contestuali molti pensionamenti. Per chiarire il quadro di grave emergenza è sufficiente un dato: con i prossimi trasferimenti previsti entro l’estate nella provincia di Macerata arriveranno soltanto dieci poliziotti appartenenti al ruolo agenti e assistenti. Questo è un governo che in materia di sicurezza fa molta propaganda ma zero fatti».