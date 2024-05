MACERATA - «Deve esserci un aumento del contributo parametrico». L’appello arriva dal presidente provinciale dell’Ordine degli architetti, Vittorio Lanciani, preoccupato per l’ennesima modifica al Superbonus 110%, sostegno che finora ha rappresentato una alternativa all’accollo per i committenti sui costi della ricostruzione nel cratere. Sebbene anche questa volta l’allarme è rientrato dopo l’intervento del commissario Castelli, tutti gli addetti alla ricostruzione restano in fibrillazione per una misura che sembra destinata via via a scomparire.

La preoccupazione

«Se l’emendamento al decreto con la spalmatura su dieci anni avesse davvero riguardato anche il cratere sarebbe stato come togliere definitivamente il Superbonus 110%, dal momento che nessuna ditta avrebbe più deciso di accollarselo. Ma il tema è più grande rispetto alla semplice applicazione del Superbonus». Secondo Lanciani, infatti, è sempre più impellente la necessità di trovare una alternativa alla misura per permettere alla ricostruzione di andare avanti spedita: «Non si può più andare avanti in questo modo, con le regole del gioco che cambiano in continuazione. I progettisti devono sapere dall’inizio come e con quali finanziamenti si arriverà alla fine del mandato. I progetti prevedono già dall’inizio quali spese rientrano nel contributo sisma e quali nel Superbonus. Questa misura non può essere cambiata in corsa». Secondo il presidente dell’Ordine degli architetti, «bisogna mantenere la normativa stabile dalla nascita del progetto fino alla conclusione. Cosa che negli ultimi anni con il Superbonus non è avvenuta».

I fondi

«Basti pensare - prosegue - alle progettazioni già presentate con il Superbonus che ancora devono essere integrate, difficile sapere che futuro avranno». Allora il grido di allarme che arriva dai tecnici riguarda la necessità di un contributo stabile e duraturo: «Che il Superbonus non va più bene siamo tutti d’accordo - dice -, ma non possiamo lasciare le persone fuori di casa. E non è nemmeno giusto che chi ha la possibilità economica possa terminare i lavori con l’accollo e chi non può lasci i lavori a metà. Deve essere alzato il contributo parametrico per portare a termine i lavori». Un aumento, però, che secondo i tecnici dovrebbe avvenire il prima possibile vista la scadenza dietro l’angolo: «Entro il 30 giugno dovranno essere presentati i progetti di coloro che percepiscono il Cas o che sono nelle Sae e che altrimenti perdono questi diritti. Ma per tutelare i nostri clienti noi vogliamo avere risposte certe ora. Come si può pensare che vengano presentati i progetti con l’incertezza che ruota attorno al Superbonus in questo momento e senza l’alternativa a questo contributo?».