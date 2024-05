Porto Sant'Elpidio, patente revocata, tenta la fuga prima con la Bmw, poi a piedi e in auto ha la cocaina: raffica di denunce

PORTO SANT'ELPIDIO - Guida con la patente revocata e, quando si imbatte in un controllo delle Volanti della Questura di Fermo, prova la fuga prima con la sua Bmw e poi a piedi. E come se non bastasse i poliziotti gli trovano nell'auto, dove viaggiava con la compagna ed il figlio 13enne, un involucro con la cocaina.

I poliziotti, transitando in via IV Novembre a Porto Sant’Elpidio, vedevano transitare una BMW X1 di colore nero che, alla vista della Volante, svoltava repentinamente verso via Roma ed aumentava la velocità.

Decidevano di seguirla per effettuare un controllo e quindi, in un altro incrocio vedevano scendere dall’auto un uomo e un giovane che frettolosamente cercavano di allontanarsi a piedi in direzione centro città. Gli Agenti raggiungevano i due e gli chiedevano di esibire i documenti, ma questi ultimi, si rifiutavano, cercando di allontanarsi fino all’arrivo di una seconda Volante. L’uomo, insofferente al controllo ed eccessivamente agitato, mentre ad alta voce dichiarava di non avere i documenti al seguito e rifiutava, inoltre, di fornire le proprie generalità, il giovane che stava con lui scappava via. Due dei quattro agenti lo seguivano e lo vedevano raggiungere una donna e consegnare quell’oggetto, ovvero un portafoglio. Quest’ultima, vistasi scoperta, forniva immediatamente i documenti del marito e del figlio. I tre venivano quindi identificati e risultavano essere tutti macedoni, di 35 anni i genitori e 13 anni il figlio. Il macedone però, da accertamenti in banca dati, risultava sprovvisto della patente di guida in quanto gli era stata revocata in passato e, a carico di quest’ultimo, vi erano precedenti per aver guidato senza patente e in stato di ebrezza. Il macedone quindi, veniva denunciato all’Autorità Giudiziaria per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità, sanzionato amministrativamente per la guida con patente revocata e dunque l’autovettura posta a fermo amministrativo, ma anche segnalato alla Prefettura di Fermo in quanto gli agenti rinvenivano perfino un involucro di cellophane contenente cocaina.