FERMO Ampliamento del museo archeologico e sede universitaria: prende sempre più forma il progetto di riqualificazione dell’ex collegio Fontevecchia, in via Paccarone, accanto alla chiesa di San Domenico. L’immobile è oggetto di progettazione dei lavori di completamento, restauro e risanamento con miglioramento sismico, che saranno eseguiti dal Consorzio Conpat di Roma, aggiudicatario dell’appalto integrato.

Il finanziamento

Finanziati con fondi di rigenerazione urbana confluiti poi nel Pnrr sono oltre 16 i milioni di euro a disposizione del Comune per il recupero totale del Palazzo. La maggior parte dell’edificio sarà utilizzato per ampliare il museo archeologico, di cui la prima sezione è stata inaugurata ormai un anno fa. Si tratta della parte dedicata al collezionismo antiquario e alla nascita del museo pubblico, da cui poi è stato realizzato il nuovo accesso alle Cisterne Romane, alle quali si accede dopo aver visitato la sezione del museo.

Arriveranno in seguito, per la parte museale, anche le attività connesse: laboratori, sale studio, gallerie espositive e ancora cortili a servizio dell’attività universitaria e museale o ancora utilizzabili come area per eventuali eventi da svolgersi all’aperto. E la sede universitaria è proprio la novità dell’edificio: parte del complesso dell’ex Fontevecchia sarà destinato ad ospitare le aule per le lezioni della facoltà di medicina.

Gli spazi

Una necessità, quella di reperire nuovi spazi per la formazione universitaria, visto che gli attuali locali di via Brunforte già sono insufficienti: nuovi corsi saranno attivati a breve e quindi serviranno, si diceva, spazi nuovi. In via Paccarone arriveranno da via Brunforte i corsi di laurea in Infermieristica e Logopedia, che dipendono dalla facoltà di Medicina della Politecnica delle Marche. «L’amministrazione comunale – sottolinea il sindaco Paolo Calcinaro - ha sempre fortemente creduto nell’azione di rifunzionalizzazione per recuperare questo complesso, anche grazie ai fondi del Pnrr, idoneo per più destinazioni. L’intento dell’Amministrazione Comunale è stato quello di investire su questo complesso per restituirgli dignità ed importanza, esaltandone la vocazione culturale e facendone un elemento cardine di una nuova strategia di sviluppo, della quale fa parte anche il futuro trasferimento di Infermieristica e Logopedia. Si punta a costruire nuovi centri attrattori nel cuore della Città in grado di coniugare e far convivere al suo interno progetti con anime multiformi».

Il complesso

Si punta molto sull’ex complesso domenicano, e questo s’era capito anche quando un anno fa è stata inaugurata la prima sezione del museo. «L’ampliamento ed il completamento del museo archeologico – commenta l’assessore alla Cultura Micol Lanzidei - nell’ambito dei lavori di recupero di Palazzo Domenicani potranno potenziare e accrescere in futuro l’offerta museale della città. L’ampliamento è necessario e importante nel disegno razionale sull’intero complesso, che vede già il nuovo museo archeologico meta di tante visite e nuovo accesso per le Cisterne Romane». «Una progettualità – fa eco l’assessore ai Lavori pubblici e Politiche comunitarie, Ingrid Luciani - che darà un volto nuovo e importante all’ex Fontevecchia, un recupero che rivestirà particolare importanza per la città».