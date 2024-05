Cocaina per la Riviera delle Palme: tre perquisizioni tra Abruzzo e Marche, sequestrati 1,3 chili di stupefacente e contanti. Due arresti a San Benedetto

La cocaina era destinata anche alla Riviera delle Palme. E' stata sequestrata a Tortoreto - 1,3 chili di cocaina - con una brillante operazione dei carabinieri della compagnia di Alba Adriatica. Arrestati e portati nel carcere di Teramo due migranti di 29 e 33 anni: erano già noti alle forze dell'ordine, vivevano a San Benedetto del Tronto e ora sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Laboratorio in casa

A smascherare quello che era a tutti gli effetti un laboratorio per il confezionamento della cocaina è stata una perquisizione in una casa di Tortoreto. All'interno, oltre al quantitativo di cocaina per svariate decine di migliaia di euro, sono stati rinvenuti infatti anche due bilancini elettronici di precisione e materiale idoneo al confezionamento delle dosi.

Altre due perquisizioni: Colonnella e San Benedetto

Altra perquisizione a Colonnella dove, su terreno incolto, sono state trovate 200 bustine termosigillate con, complessivamente, altri 100 grammi di cocaina.

Ultima perquisizione in una casa di San Benedetto del Tronto: qui c'erano "solo" 5.500 euro in banconote di vario taglio possibile provento dello spaccio.