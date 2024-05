FIASTRA Sbaglia la manovra con la propria auto e finisce in un fossato, arrivano i carabinieri che chiamano il carroattrezzi ma l’autista del mezzo si presenta ubriaco e tutti sono costretti ad aspettare l’arrivo del collega sobrio. Per il primo autista del soccorso stradale, un 60enne della provincia di Fermo, sono scattati la denuncia e il ritiro della patente. Il singolare intervento è avvenuto la sera di sabato 27 aprile, ma la notizia è stata appresa solo ora.

APPROFONDIMENTI L'OPERAZIONE Cingoli, i cani da caccia precipitano nel dirupo: trovati col Gps, cordata per salvarli IL PIANO Calzature, turismo e servizi: rilancio con il Piano Mattei. Il nipote del fondatore di Eni: «Scambi culturali per lo sviluppo»

La ricostruzione

Erano circa le 19 quando un giovane mentre percorreva la strada provinciale 98 nel territorio del comune di Fiastra alla guida della propria utilitaria, era finito fuori strada. L’automobilista aveva chiamato il 112 e sul posto era intervenuta una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Camerino. I militari hanno accertato l’accaduto verificando che il giovane era sobrio e che l’incidente in cui non erano state coinvolte altre persone o altri mezzi era avvenuto semplicemente per una manovra sbagliata del conducente che fortunatamente non era rimasto neanche ferito.

L’auto, invece, era risultata danneggiata e non più marciante e a quel punto si era reso necessario l’intervento del carroattrezzi per procedere alla rimozione. Il mezzo di soccorso stradale è arrivato sul posto verso le 21.30 ma con somma sorpresa dei militari il conducente è sceso dal carroattrezzi in evidente stato di ebbrezza.

I militari hanno quindi sottoposto l’uomo, un 60enne, al controllo dell’etilometro e il test, come di regola, è stato ripetuto due volte. Alle 22.40 è arrivato l’esito del secondo test: positivo con una presenza di alcol pari a circa 1,50 grammi per litro, addirittura tre volte oltre il limite consentito. Per il 60enne è quindi scattato il ritiro della patente e la denuncia per guida in stato di ebbrezza, parallelamente è stato chiamato un altro conducente della stessa ditta per prelevare il mezzo incidentato.